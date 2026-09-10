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Финансы

Сколько долларов и золота накопил Казахстан – Нацбанк раскрыл данные

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 17:07 Фото: Zakon.kz
В августе международные резервы Казахстана резко выросли, приблизившись к уровню начала года. При этом почти весь прирост обеспечило золото, тогда как валютная часть резервов продолжила сокращаться, сообщает Zakon.kz.

По данным регулятора, к концу августа 2026 года международные резервы выросли до 70,57 млрд долларов. За месяц они увеличились сразу на 7,25 млрд долларов, или 11,4%.

Такого роста с начала года еще не было. Причем августовский результат заметно отличается от того, что происходило несколькими месяцами ранее.

Почему июнь испортил статистику

В мае 2026 года международные резервы страны составляли 67,35 млрд долларов, а в июне снизились до 61,83 млрд долларов. Это было минимальное значение с начала года.

Основная часть снижения пришлась на золотую составляющую. Ее стоимость уменьшилась с 52,55 до 47,57 млрд долларов, то есть почти на 5 млрд. Валютные активы за тот же период сократились с 14,79 до 14,26 млрд долларов.

Дело в том, что на мировом рынке в июне золото резко подешевело. Как сообщал World Gold Council (Всемирный совет по золоту), цена металла за месяц снизилась примерно на 11%.

Важно понимать, что динамика мировых цен хорошо согласуется с изменением золотой части резервов Казахстана. Но при этом снижение ее стоимости не означает автоматически продажу золота: Нацбанк учитывает монетарное золото в составе резервов в стоимостном выражении.

Уже в июле резервы начали восстанавливаться, а в августе рост стал резким – стоимость золота в международных резервах увеличилась с 48,17 млрд до 55,80 млрд долларов. За месяц прирост составил 7,62 млрд долларов, или 15,8%.

Фактически за два месяца была отыграна большая часть июньского снижения. В январе золотая составляющая достигла 55,34 млрд долларов, то есть в августе она оказалась даже немного выше начала года.

Долларовая часть пошла вниз

С валютными активами ситуация сложилась противоположная. В августе они сократились с 15,15 млрд до 14,78 млрд долларов. За месяц снижение составило около 377 млн долларов, или 2,5%.

Поэтому весь августовский прирост резервов объясняется не увеличением валютной части: золотая составляющая прибавила 7,62 млрд долларов, а валютная уменьшилась на 0,38 млрд. В результате общий объем вырос на 7,25 млрд долларов.

С начала года валютные активы сократились примерно на 18,7%, тогда как стоимость золота выросла на 18,1%. На конец августа золото составляло около 79% международных резервов Нацбанка.

Нацфонд добавил еще 2 млрд долларов

Одновременно выросли валютные активы Национального фонда. В июле они составляли 66,12 млрд долларов, а в августе увеличились до 68,24 млрд долларов. За месяц прирост составил около 2,12 млрд долларов.

С начала года активы Нацфонда выросли примерно на 6,8%.

Нацбанк отдельно отмечает, что с февраля 2024 года валютные активы Нацфонда – активы в иностранной валюте и золоте – отражаются за вычетом обязательств по целевым требованиям в рамках программы "Нацфонд – детям".

Подведем общий итог. Если сложить международные резервы Нацбанка и валютные активы Нацфонда, на конец августа получается 138,81 млрд долларов. Месяцем ранее было 129,45 млрд долларов. За август совокупный объем вырос примерно на 9,4 млрд долларов.

Ранее в правительстве Казахстана сообщили, что валютные активы Нацфонда вырастут до 70,6 млрд долларов в 2029 году. При этом чистые поступления в фонд должны увеличиться с 0,5 трлн тенге до 2 трлн тенге. По прогнозу МНЭ РК, общие поступления в Нацфонд составят 5,1 трлн тенге в 2027 году, 5,5 трлн в 2028-м и 5,7 трлн тенге в 2029 году.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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