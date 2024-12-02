Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Тенге обвалился по отношению к доллару на торгах 2 декабря

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 15:40 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 524,28 тенге, поднявшись сразу на 12,06 тенге.

Средневзвешенный курс юаня подорожал до 71,04 тенге (+0,84).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,1-526,1 тенге, евро – по 546,5-554,5 тенге, рубли – по 4,95-5,07 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 2 декабря.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на февраль на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,92%, до 72,50 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 1, до 68,68 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 511,22 тенге, евро – 540,05 тенге, рубля – 4,73 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 декабря, можно здесь.

Читайте также

МНЭ, доллар, Казахстан
Три основные причины укрепления доллара назвал глава МНЭ
Астана, инфляция, Казахстан
Астана сохраняет лидерство по темпам инфляции в Казахстане
Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка
Важно! Какие налоги нужно уплатить казахстанцам в декабре
Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Мэрилин Керро, Александр Шепс, слухи
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
митинг в Грузии
Пулемет-фейерверк и коктейли Молотова: митинг в Грузии перерос в беспорядки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: