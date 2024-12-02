Тенге обвалился по отношению к доллару на торгах 2 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 524,28 тенге, поднявшись сразу на 12,06 тенге.
Средневзвешенный курс юаня подорожал до 71,04 тенге (+0,84).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,1-526,1 тенге, евро – по 546,5-554,5 тенге, рубли – по 4,95-5,07 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 2 декабря.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на февраль на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,92%, до 72,50 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 1, до 68,68 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 511,22 тенге, евро – 540,05 тенге, рубля – 4,73 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 декабря, можно здесь.