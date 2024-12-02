Тенге обвалился по отношению к доллару на торгах 2 декабря

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 524,28 тенге, поднявшись сразу на 12,06 тенге.

Средневзвешенный курс юаня подорожал до 71,04 тенге (+0,84).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,1-526,1 тенге, евро – по 546,5-554,5 тенге, рубли – по 4,95-5,07 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 2 декабря.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на февраль на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,92%, до 72,50 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 1, до 68,68 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 511,22 тенге, евро – 540,05 тенге, рубля – 4,73 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 декабря, можно здесь.