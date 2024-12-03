Сможет ли правительство сдержать рост цен на основные продукты питания

Картофель, лук, соль и сливочное масло стали лидерами по повышению цен за 11 месяцев 2024 года. При этом из 19 категорий социально значимых продуктов питания, стоимость которых контролируется правительством, подорожали 12, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК в последнюю неделю осени 2024 года цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) выросли на 0,2%, за месяц – на 1,1%, с начала года – на 0,8%. Вместе с тем в общем цены на 19 категорий социально значимых продуктов в конце ноября 2024 года выросли по сравнению с ценами ноября 2022 года на 4,4%, а по отношению к периоду 2023 года – не изменились.

Это очень неплохие показатели, отражающие удовлетворительную работу правительства по регулированию цен на СЗПТ (полный список этих продуктов – здесь), отмечает социолог Алина Нурпеисова. Вместе с тем эксперт отмечает наличие ползучей инфляции на некоторые товары.

Так, уже месяц наблюдается медленный, но перманентный рост цен на:

курятину: +0,2% за неделю (6% с начала года);

говядину: +0,2% (+2%);

репчатый лук: +1,8% (+19,8%);

картофель: +1,5% (+30%);

куриные яйца I категории: +0,4% (+0,2%);

соль: 0,1% (11%).

"Ползучая потребительская инфляция – это длительный и небольшой рост цен, не превышающий 10% в год. Из-за своей постепенности, как правило, ползучая инфляция не вызывает беспокойства населения и воспринимается по истечении большого промежутка времени. Например, когда под Новый год хозяйка осознает, что праздничный стол для нее стал дороже на 10-15%, чем был год назад", – поясняет Алина Нурпеисова.

Кроме этого в структуре СЗПТ отмечен недельный рост на подсолнечное масло (+1,7%), сливочное масло (+0,4), молоко (+0,1%).

Не подорожали за неделю: творог и хлеб из муки I сорта.

Снизились цены на муку (-0,5%), рис (-1%), весовую гречку (0,5%), сахар-песок (-0,8%).

Отметим, что на прошедшем сегодня совещании правительства под председательством вице-премьера Серика Жумангарина были обсуждены меры по дальнейшей стабилизации цен на СЗПТ.

Вице-премьер поручил акиматам городов республиканского значения и регионов совместно с Минторговли увеличить число сельскохозяйственных ярмарок, чтобы обеспечить жителей страны продуктами по доступным ценам.

Министерству сельского хозяйства – рассмотреть возможность раннего разбронирования запасов овощей из стабфондов, если возникнет необходимость.