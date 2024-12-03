Сможет ли правительство сдержать рост цен на основные продукты питания
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК в последнюю неделю осени 2024 года цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) выросли на 0,2%, за месяц – на 1,1%, с начала года – на 0,8%. Вместе с тем в общем цены на 19 категорий социально значимых продуктов в конце ноября 2024 года выросли по сравнению с ценами ноября 2022 года на 4,4%, а по отношению к периоду 2023 года – не изменились.
Это очень неплохие показатели, отражающие удовлетворительную работу правительства по регулированию цен на СЗПТ (полный список этих продуктов – здесь), отмечает социолог Алина Нурпеисова. Вместе с тем эксперт отмечает наличие ползучей инфляции на некоторые товары.
Так, уже месяц наблюдается медленный, но перманентный рост цен на:
- курятину: +0,2% за неделю (6% с начала года);
- говядину: +0,2% (+2%);
- репчатый лук: +1,8% (+19,8%);
- картофель: +1,5% (+30%);
- куриные яйца I категории: +0,4% (+0,2%);
- соль: 0,1% (11%).
"Ползучая потребительская инфляция – это длительный и небольшой рост цен, не превышающий 10% в год. Из-за своей постепенности, как правило, ползучая инфляция не вызывает беспокойства населения и воспринимается по истечении большого промежутка времени. Например, когда под Новый год хозяйка осознает, что праздничный стол для нее стал дороже на 10-15%, чем был год назад", – поясняет Алина Нурпеисова.
Кроме этого в структуре СЗПТ отмечен недельный рост на подсолнечное масло (+1,7%), сливочное масло (+0,4), молоко (+0,1%).
Не подорожали за неделю: творог и хлеб из муки I сорта.
Снизились цены на муку (-0,5%), рис (-1%), весовую гречку (0,5%), сахар-песок (-0,8%).
Отметим, что на прошедшем сегодня совещании правительства под председательством вице-премьера Серика Жумангарина были обсуждены меры по дальнейшей стабилизации цен на СЗПТ.
Вице-премьер поручил акиматам городов республиканского значения и регионов совместно с Минторговли увеличить число сельскохозяйственных ярмарок, чтобы обеспечить жителей страны продуктами по доступным ценам.
Министерству сельского хозяйства – рассмотреть возможность раннего разбронирования запасов овощей из стабфондов, если возникнет необходимость.