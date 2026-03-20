Смогло ли правительство Казахстана сдержать цены на основные продукты питания

Рост цен на социально значимые продукты (СЗПТ) в марте замедлился: за неделю индекс составил 100,1%, а с начала года – 101,3%. Это указывает на стабилизацию ценовой динамики и позволяет говорить о том, что инфляцию удается сдерживать, сообщает Zakon.kz.

Общее замедление цен

По данным БНС АСПиР РК, на 19 марта 2026 года годовой индекс цен на СЗПТ составил 106,1%. Это означает, что в среднем продукты подорожали на 6,1% за год.

При этом текущая динамика выглядит более чем сдержанной: с начала года рост составил 101,3%, за месяц – 100,3%, а за последнюю неделю – 100,1%.

Такая картина показывает, что темпы инфляции, в принципе, удается стабилизировать. Если ранее рост был ускоренным, то сейчас он практически остановился.

Что дорожает, что дешевеет

Несмотря на общее замедление, ряд товаров продолжает дорожать. За последнюю неделю рост цен наблюдается по мясной и молочной продукции, а также по яйцам.

Так, мясо кур подорожало до 100,6%, яйца – до 100,6%, кефир – до 100,5%, баранина – до 100,5%. Молоко прибавило 100,3%, а сыр – 101,0%.

Эти значения остаются вблизи нулевой динамики, а изменения носят умеренный характер. На этом фоне часть товаров показывает снижение цен. Прежде всего это овощи и отдельные крупы.

Огурцы за неделю подешевели до 96,1%, помидоры – до 97,8%, лук – до 98,1%, капуста – до 99,5%. Снижение также наблюдается по рису – 99,8% и гречневой крупе – 99,0%.

Почему годовая инфляция остается высокой

Несмотря на текущую стабилизацию, годовые показатели остаются высокими, поскольку отражают накопленный рост цен за предыдущие периоды, так называемый "эффект высокой базы".

Наиболее заметное удорожание за год зафиксировано в мясной продукции.

Цены на говядину (без костей) достигли 22,8% роста, на баранину – 24,2%, на мясной фарш – 20,7%. Существенный рост наблюдается и в молочной группе: кефир – 113,9%, сметана – 113,4%, сыр – 111,9%, подсолнечное масло – 113,6%.

При этом есть и обратные примеры. Огурцы находятся на уровне 63,9% к прошлому году, помидоры – 85,8%, лук – 87,3%, что отражает коррекцию цен после предыдущих скачков.

Таким образом, текущая стабилизация происходит на фоне уже сформировавшегося высокого уровня цен, но новые скачки пока не формируются.

Что происходит в регионах

Ситуация по регионам остается неоднородной, и разница в ценах по стране может быть значительной.

Например, говядина бескостная в Астане стоит 5972 тенге, тогда как в Петропавловске – 4114 тенге. Разница превышает 1800 тенге. По сыру разброс еще выше: в Семее цена достигает 6935 тенге, тогда как в Конаеве – 4446 тенге. Молоко в Атырау стоит 855 тенге, а в Конаеве – 528 тенге.

Схожая ситуация наблюдается по овощам. Огурцы в Талдыкоргане стоят 1663 тенге, тогда как в Актау – 777 тенге.

Другими словами, фактическая инфляционная нагрузка на домохозяйства зависит не только от общей динамики цен, но и от региона проживания.

Подведем итоги: статистика показывает, что правительству в целом удалось сдержать рост цен на продукты питания. Недельная динамика близка к нулю, а в отдельных категориях уже фиксируется снижение. При этом говорить о полном развороте пока рано. Годовая инфляция остается высокой, а рост в базовых категориях сохраняется.

Отметим, что в конце 2025 года в Казахстане значительно расширили перечень СЗПТ.