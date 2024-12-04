Скупает ли российский бизнес доллары в Казахстане – мнение эксперта

На фоне падающего курса тенге в соцсетях стали циркулировать слухи, что доллары на Казахстанской фондовой бирже скупают бизнесмены из соседней страны, и из-за этого тенге обвалился только за месяц на 7%. Есть ли основания для таких домыслов – выяснял Zakon.kz.

Может ли Казахстан превратиться в большой "обменный пункт" для россиян? Раз на них наложили еще одни санкции, они ринулись скупать все доллары у нас на бирже! Именно такие информационные вбросы будоражат общество. На самом деле оснований для подобных предположений нет, и все обстоит гораздо сложнее, уверен финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Во-первых, если бы Казахстан стал выполнять функции обменного пункта для российских банков и компаний, то, кроме роста объема торгов в паре тенге/доллар, был бы значительный рост в паре тенге/ рубль или на казахстанской бирже, или на Мосбирже, но этого не произошло, утверждает Чеботарев.

"Более того, в основной день проведения интервенций – в четверг 27 ноября – объем торгов рублем был даже пониженным и все эти дни ничем не выделялся. Кроме того, покупку больших объемов сложно осуществить даже чисто технически. У нас на бирже не так много игроков – меньше трех десятков, и в отличие от той же Московской биржи физические лица на нашу биржу не допускаются вообще. Их достаточно легко контролировать". Андрей Чеботарев

Во-вторых, если бы эти слухи имели основания, это бы значило, что кто-то в Казахстане целенаправленно накапливает позицию в рублях, зачем-то продавая свои тенге или валюту и покупая рубли. Это тоже маловероятно, продолжает аналитик.

"Для каждого понятно, что чем меньше рубль сегодня будет лежать на счетах, тем лучше. Импортеры покупают рубли исключительно под контракты и тут же стараются их потратить, а экспортеры, которые продают что-то в Россию за рубли, точно так же его быстро меняют на валюту через юань и китайские банки". Андрей Чеботарев

Так что в Казахстане никто сегодня не накапливает рубли – в этом нет необходимости и смысла, доказывает эксперт. Весной 2022 года, после начала военной операции в Украине, была история с накопленными наличными рублями, но она была успешна разрешена, и больше рубль в Казахстане не накапливается – ни наличный, ни безналичный.

В-третьих, поменять рубль на иностранную валюту в России сейчас тоже не проблема – через юань все эти сделки идут прекрасно.

"В России действительно есть дефицит наличной валюты, но это совершенно другой рынок и другая история". Андрей Чеботарев

Наконец, финансист не исключает и деятельность отечественных игроков.

"Такой объем торгов на бирже, какой прошел в конце ноября, вполне способны провернуть казахстанские компании, не стоит недооценивать наш бизнес. А если бы это делали россияне, они вряд ли остановились бы на сделанном, но мы видим, что объемы торгов сильно упали". Андрей Чеботарев

Отметим, что 2 декабря на Казахстанской фондовой бирже (KASE) после закрытия дневных торгов по иностранным валютам средневзвешенный курс доллара подскочил сразу на 12,06 тенге.

Сегодня, 4 декабря, по официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 523,17 тенге, евро – 550,06 тенге, рубля – 4,93 тенге. За сутки курс доллара снизился на 1,41 тенге.