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Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 декабря

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 10:57 Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 5 декабря 2024 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 523,58 тенге, евро – 549,71 тенге, рубля – 5,01 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 525 тенге, продажи – 532 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 545 тенге, продажи – 555 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,03 тенге, продажи – 5,13 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 525,56 тенге, продажи – 528,18 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 545,11 тенге, продажи – 552,59 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,98 тенге, продажи – 5,09 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 525,5 тенге, продажи – 527,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 535 тенге, продажи – 550 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,03 тенге, продажи – 5,1 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту во второй половине дня 4 декабря 2024 года, можно здесь.

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