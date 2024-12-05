Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 523,58 тенге, евро – 549,71 тенге, рубля – 5,01 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 525 тенге, продажи – 532 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 545 тенге, продажи – 555 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,03 тенге, продажи – 5,13 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 525,56 тенге, продажи – 528,18 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 545,11 тенге, продажи – 552,59 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,98 тенге, продажи – 5,09 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 525,5 тенге, продажи – 527,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 535 тенге, продажи – 550 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,03 тенге, продажи – 5,1 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту во второй половине дня 4 декабря 2024 года, можно здесь.