Топ–5 новогодних опасностей для собак и кошек

Новый год не обходится без использования пиротехники. Если для человека – это неотъемлемый атрибут праздника, то для домашних животных – причина для страха и паники, сообщает Zakon.kz.

Как уберечь нервную систему питомцев в период новогодних праздников 5-tv.ru рассказали зоопсихолог Мирослав Волков.

Эксперт пояснил, что животные боятся громких звуков, потому что обладают невероятно чутким слухом и повышенной чувствительностью барабанных перепонок. Любой звуковой триггер: взрывы, выстрелы, хлопки, бой курантов вызывают у них буквально болевые ощущения.

"Животные часто боятся таких вещей и от страха могут убежать или проявить поведение, которое в дальнейшем закрепится и будет проблемой для владельца. Но сказать, что это смертельная история, и животные повсеместно погибают во время новогодних праздников, нельзя. В основном страдают характерные, легко возбудимые и пожилые животные", – пояснил зоопсихолог Волков.

На использование любой пиротехники в праздники любимцы часто реагируют одышкой, дрожью, воем, попытками спрятаться или убежать. Эксперт поясняет, что чувствительность к шуму может развиться у собак еще в детстве, но может иметь и генетическую природу – некоторые породы подвержены этому в большей степени.

"Больше всего подвержены опасности легко возбудимые животные: те, которых часто холят, лелеют, мало занимаются физической активностью. Поэтому они достаточно ярко реагируют на различные типы раздражителей. Это может быть не только звук петарды, а хлопок выхлопной трубы автомобиля, что угодно. Напугать до смерти может даже хлопок входной двери. В праздники такие животные страдают чаще всего", – пояснил специалист.

Питомцы страдают от новогоднего шума физически. Их физиологические реакции свидетельствуют об эмоциональном возбуждении. Учащение пульса, дыхания и повышение температуры тела – основные индикаторы уровня стресса. В частности, у кошек может быть продолжительное вылизывание, чесание. А у собак возможно расширение зрачков, прижатые к голове уши, подергивание хвоста, вздыбленная шерсть, устрашающий оскал.

Подготовку к новогодней ночи специалисты рекомендуют начать заранее. Накануне праздничного застолья животные должны быть сытыми, так как чувство голода возбуждает нервную систему. Лакомство успокоит. Также для собак и кошек стоит организовать уютный "островок безопасности" с любимыми игрушками и знакомыми запахами.

"Самое надежное, что вы можете сделать, кроме того заранее подготовить животное к празднику, это поместить его в темное отгороженное помещение, например, в кладовку, раздевалку в вашей квартире. Так оно не будет слышать громких салютов, взрывов петард и весьма спокойно переживет эти дни в таком безопасном для него местечке", – советует зоопсихолог.

Стоит оградить питомца от веселых гостей. Чрезмерное пристальное внимание к животному также может негативно сказаться на его эмоциональном состоянии. Настойчивое желание трясти, держать на руках, играть еще больше усилит стрессовое состояние.

Погулять с собакой эксперты советуют заблаговременно до того момента, как начнут раздаваться первые выстрелы фейерверков. Если выйти на улицу вечером не получилось и требуется выгулять собаку после полуночи, то необходимо проверить надежность ошейника и шлейки. Дополнительно стоит указать на них свой номер телефона на случай, если животное испугается и убежит от хозяина.

Нежелательно кричать, ругаться, повышать голос на четвероногого друга за излишнюю активность, или, наоборот, трусость. Животное не может сдерживать проявление эмоций. Стоит избегать популярных мест запуска петард и на время праздников изменить маршрут прогулок.

"Что точно не нужно делать – так это сразу помещать животное в подобную среду, то есть начинать выгуливать животное, чтобы оно привыкло к фейерверкам. Этот метод заканчивается тем, что животное начинает в принципе бояться улицы, что нам, конечно, не очень нужно", – считает эксперт.

Что кроме громких звуков, может еще навредить питомцам в новогодние праздники? Эксперты отмечают, что домашние питомцы могут пострадать от привычных праздничных украшений и других атрибутов долгожданного веселья.

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