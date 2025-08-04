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Финансы

Бизнес оживает: в Казахстане существенно улучшилась деловая активность

деловая активность, июль, рост, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 16:12 Фото: freepik
В июле наблюдалось восстановление деловой активности. В каких секторах произошло наиболее заметное улучшение показателей – в материале Zakon.kz.

В июле 2025 года деловая активность в Казахстане существенно ускорилась до 51,6 с 50,7 в июне. Позитивная динамика индикатора отмечена во всех секторах, говорится в публикации Нацбанка.

Улучшение активности отмечено в торговле, услугах и производстве, где индикаторы показали положительный рост, составив соответственно 53, 52,4 и 51,7, (в июне – 51,6, 51,4 и 51,5). В строительстве и горнодобывающей промышленности, несмотря на улучшение динамики, деловая активность осталась в зоне снижения, составив 47,3 и 48,4 (в июне – 45 и 47,8).

Фото: Zakon.kz

В 11 регионах деловая активность улучшилась, в 9 регионах – ухудшилась. Наибольшее значение индекса зафиксировано в Кызылординской области (63,8), а наименьшее – в Актюбинской области (43,4).

По оценкам предприятий, в июле текущие условия ведения бизнеса стали менее благоприятными, при этом оптимизм относительно будущих условий улучшился, в результате индекс бизнес-климата поднялся до 11,7. В то же время темпы роста спроса на их продукцию/услуги продолжают замедляться. Наибольший спрос был отмечен в производстве, а в секторе услуг спрос незначительно снизился.

Респонденты положительно оценили спрос и инфраструктуру, доступ к финансам/кредитам оценили почти нейтрально. Однако вопросы защиты бизнеса и налоговая нагрузка были оценены негативно, при этом отмечено ухудшение оценки налоговой нагрузки.

В июле 2025 года индикатор "часов" бизнес-цикла остался в зоне роста. Оценка текущих бизнес-условий снизилась до 1,9, а будущих улучшилась до 22.

Ранее мы проанализировали, как менялась деловая активность в Казахстане в первые шесть месяцев года и какие секторы экономики демонстрировали наиболее позитивную динамику.

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Ольга Кудряшова
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