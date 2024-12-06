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Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 декабря

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 11:04 Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 6 декабря 2024 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 524,65 тенге, евро – 552,19 тенге, рубля – 5,14 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 524 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 542 тенге, продажи – 552 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,1 тенге, продажи – 5,25 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 516,02 тенге, продажи – 521,20 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 543,85 тенге, продажи – 550,95 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,15 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 517,70 тенге, продажи – 521,55 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 543,95 тенге, продажи – 551,65 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,06 тенге, продажи – 5,17 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту во второй половине дня 5 декабря 2024 года, можно здесь.

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