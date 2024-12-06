Падение биткоина, снижение индекса доллара: что происходит на финансовых рынках

Как изменилась динамика индекса доллара, что произошло со стоимостью биткоина и как сложилась ситуация на казахстанском финансовом рынке, в материале Zakon.kz.

В четверг на мировом рынке наблюдалось нехарактерное снижение золота и индекса доллара, что говорит о снижении интереса к защитным активам. Эти безрисковые инструменты традиционно находятся в обратной корреляции, отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана.

"В безрисковых инструментах наблюдалась раскорреляция: падали и котировки золота (-0,7%), и индекс доллара (-0,6%), во многом отражая текущий низкий интерес к защитным активам. В моменте наибольшим вниманием пользуется высокорисковый крипторынок". АФК

К слову, курс биткоина, который еще днем в четверг достигал отметки в 102 тыс. долларов, вечером упал ниже 94 тыс. долларов, согласно информации CoinDesk. В пятницу он приблизился к уровню в 91 тыс. долларов, но в дальнейшем отыграл снижение.

В то же время после обновления исторических рекордов ключевые фондовые индексы США также снизились на 0,2-0,6%.

В АФК полагают, что инвесторы осознают высокие мультипликаторы рынка и пока не видят дополнительных драйверов роста. В этом ключе отметим, что сегодняшняя публикация данных по рынку труда за ноябрь может иметь сильное влияние на последнее в уходящем году заседание Федрезерва 17-18 декабря".

К слову, для казахстанского рынка четверг завершился новым историческим рекордом – индекс KASE закрылся на уровне 5 624,4 пункта, прибавив 0,46%.

При этом практически весь прирост обеспечили представители банковского сектора – Kaspi (+1,7%) и Народный Банк (+0,9%). В Ассоциации считают, что инвесторы могли пересмотреть свои ожидания по указанным бумагам после недавнего повышения базовой ставки и публикации сильных квартальных результатов.

К концу текущей недели спрос и предложение на инвалюту были относительно сбалансированными, что обусловило слабое изменение средневзвешенного курса USDKZT – закрепился на отметке 523,96 тенге за доллар (+0,15 тенге). При этом на утренних торгах в пятницу, доллар снизился до 517,75 тенге.

Ранее Zakon.kz сообщал, как изменились средневзвешенные курсы покупки и продажи валют доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 6 декабря.