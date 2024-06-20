Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Тенге приостанавливает падение: что происходит с курсом в четверг

тенге, курс, доллар, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 11:58 Фото: Zakon.kz
Что происходит с резко подросшим курсом доллара в среду и как может измениться динамика тенге в краткосрочной перспективе, в материале Zakon.kz.

Утром в четверг доллар начал незначительно снижаться. Как сообщается в обзоре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), согласно данным Казахстанской фондовой биржи, на утренней торговой сессии пара USDKZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 459,05 тенге за доллар.

Курсы покупки и продажи доллара также несколько снизились по сравнению с предыдущим днем.

доллар, тенге, курс, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 11:58

Фото: KASE

"Изменения курса USDKZT резко сократились в среду на новостях о потенциальном инвестировании активов Нацфонда в акции Казатомпрома для финансирования дефицита бюджета".АФК

В результате курс по паре USDKZT в среду составил 459,76 тенге за доллар, показав рост на 1,61 тенге. Таким образом, дневной рост доллара заметно сократился после резкого скачка на 5,09 тенге во вторник.

В Ассоциации отмечают, что объем торгов довольно значимо сократился до 170,4 млн долларов (на 48,8 млн).

"В краткосрочной перспективе изменения курса, вероятно, останутся невысокими ввиду относительно стабильного внешнего фона и установления нового баланса спроса и предложения на рынке". АФК

Ранее эксперты прогнозировали, что будет дальше с курсом доллара и как рост рубля может отразиться на казахстанцах.

Читайте также

Доллары, деньги, обмен валют, обменник
Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента
деградация, за рубеж, Казахстан
Никто ничего не стал прятать: более 4 млн казахстанцев указали имущество за рубежом
Курс валют, доллар, тенге, рост
Курс доллара продолжил рост
Ольга Кудряшова
Казахстан Курс валют 2024 год Курсы валют Тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Камеры видеонаблюдения Сергек, Sergek, видеоконтроль, нарушения, превышение скорости, дорожная безопасность
Занимающейся камерами "Сергек" компании пришлось вернуть государству 238 млн тенге
рубли и тенге, курс рубля
Почему растет курс рубля и как это отразится на кошельках казахстанцев
Когда спадет аномальная жара в Казахстане
Когда спадет аномальная жара в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: