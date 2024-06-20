Тенге приостанавливает падение: что происходит с курсом в четверг

Что происходит с резко подросшим курсом доллара в среду и как может измениться динамика тенге в краткосрочной перспективе, в материале Zakon.kz.

Утром в четверг доллар начал незначительно снижаться. Как сообщается в обзоре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), согласно данным Казахстанской фондовой биржи, на утренней торговой сессии пара USDKZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 459,05 тенге за доллар.

Курсы покупки и продажи доллара также несколько снизились по сравнению с предыдущим днем.

Фото: KASE

"Изменения курса USDKZT резко сократились в среду на новостях о потенциальном инвестировании активов Нацфонда в акции Казатомпрома для финансирования дефицита бюджета". АФК

В результате курс по паре USDKZT в среду составил 459,76 тенге за доллар, показав рост на 1,61 тенге. Таким образом, дневной рост доллара заметно сократился после резкого скачка на 5,09 тенге во вторник.

В Ассоциации отмечают, что объем торгов довольно значимо сократился до 170,4 млн долларов (на 48,8 млн).

"В краткосрочной перспективе изменения курса, вероятно, останутся невысокими ввиду относительно стабильного внешнего фона и установления нового баланса спроса и предложения на рынке". АФК

Ранее эксперты прогнозировали, что будет дальше с курсом доллара и как рост рубля может отразиться на казахстанцах.