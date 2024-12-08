Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 декабря

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 9 декабря 2024 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 514,65 тенге, евро – 544,6 тенге, рубля – 5,17 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 511 тенге, продажи – 521 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 537 тенге, продажи – 547 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,12 тенге, продажи – 5,22 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 512,35 тенге, продажи – 516,56 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 538,35 тенге, продажи – 546,25 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,07 тенге, продажи – 5,18 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 513 тенге, продажи – 515 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 538 тенге, продажи – 542 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,12 тенге, продажи – 5,17 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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