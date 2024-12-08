Что будет влиять на динамику курса тенге на этой неделе – мнения аналитиков

После резкого снижения на прошлой неделе тенге начинает стабилизироваться. Эксперты проанализировали, что будет влиять на формирование курса на новой неделе декабря. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В конце прошлой недели средневзвешенный курс доллара составил 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. В понедельник, 9 декабря, динамика курса существенно не изменилась. Во второй половине дня в обменниках курс продажи доллара не превышает 515 тенге, курс покупки в среднем составляет 511-512 тенге.

Ведущий аналитик АФК Зарина Скрипченко ожидает, что на текущей неделе курс нацвалюты будет по–прежнему определяться под воздействием внутренних и внешних факторов.

"Среди внешних традиционно можно выделить динамику нефтяных котировок, российского рубля и траекторию движения индекса доллара США. На локальном рынке ситуация будет складываться в зависимости от того, будет ли предложение инвалюты, обеспечиваемое продажей экспортной выручки, в том числе обязательной, и конвертацией трансфертов из Нацфонда, покрывать имеющийся спрос, в том числе в рамках исполнения импортных контрактов и погашения/обслуживания внешнего долга". Зарина Скрипченко

Эксперт отметила, что на прошлой неделе курс показал заметный рост под воздействием резкого ослабления рубля, снижения нефтяных котировок и роста индекса доллара США.

"Помимо этого, преодоление психологической отметки в 500 тенге за доллар могло спровоцировать эмоциональные покупки со стороны компаний и населения на фоне ожиданий дальнейшего ослабления курса". Зарина Скрипченко

Фото: Национальный банк РК

Вместе с тем комплекс мер, предпринятых Нацбанком, включая возврат нормы по обязательной продаже 50% экспортной выручки КГС, повышение базовой ставки и валютные интервенции, обеспечивает дополнительное предложение инвалюты на локальном рынке, одновременно охлаждая спрос на нее.

Все эти факторы в совокупности могут стабилизировать курс тенге, однако его новое равновесное значение с большой вероятностью будет составлять около 500+ тенге за доллар, прокомментировала Зарина Скрипченко.

Аналитик Анна Бодрова считает, что тенге в паре с долларом США отыграл часть потерь декабря – но только за счет внешней корреляции.

"Все дело в быстром возвращении в равновесие российского рубля. Откат рубля на фоне решения Россией проблемы с проведением платежей за экспортный газ и контроль "Газпромбанка" над рублевыми платежами на поставки энергоносителей успокоили рынок. Рубль стабилизировался – и позволит стабилизироваться тенге". Анна Бодрова

Эксперт подчеркивает, что такую динамику стоит воспринимать как следствие "плотной связи" валют стран бывшего СНГ.

По мнению Анны Бодровой, в дальнейшем стоит внимательнее следить за поведением рубля в отношении тенге, а также за внешнеторговыми новостями обеих стран.

"Похоже, что это становится таким же мощным катализатором для тенге, как и политика Нацбанка РК". Анна Бодрова

Аналитик также отметила, что сектор нефти все еще контролируется продавцами, хотя локальное обострение ближневосточного фактора за счет Сирии могло бы и вывести котировки в хороший плюс.

Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на понедельник смотрятся так: доллар США проследует в границах 510-525 тенге, евро – 535-545 тенге, рубль – 5,05-5,15 тенге, китайский юань – 71-72 тенге.