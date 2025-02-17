Прогноз по курсу: будет ли доллар дешеветь и на этой неделе

Может ли продолжиться снижение доллара и что в целом будет влиять на формирование курса в ближайшие дни, Zakon.kz рассказали эксперты.

Несмотря на некоторый рост, доллар все еще остается ниже 500 тенге. Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на KASE составил 498,75 тенге, поднявшись на 2,71 тенге. Отметим, что по итогам прошлой рабочей недели доллар подешевел более чем на 15 тенге, согласно данным KASЕ.

Фото: KASE

Из-за чего падала американская валюта?

Выход на уровни ниже 500 тенге за доллар считался маловероятным, говорит эксперт АКРА Жаннур Ашигали. Однако это снижение произошло во многом на сложно прогнозируемом новостном фоне вокруг геополитических событий и ослабления индекса доллара, поясняет он.

"Тем не менее с учетом того, что базовыми причинами такого укрепления тенге стали не фундаментальные факторы, а оптимизм на основе политических новостей вокруг российской экономики, такой сдвиг во многом носит скорее спорадичный характер". Жаннур Ашигали

По словам эксперта, в отношении же фундаментального понимания динамики укрепления тенге ряд факторов также продолжает оказывать воздействие, а именно:

положительные итоги по экспортной динамике;

традиционное остывание импорта в начале года;

сравнительно жесткие монетарные условия в казахстанской экономике (в то время как базовая ставка Нацбанка РК в реальном выражении составляет 6,35%).

Главный аналитик АФК Рамазан Досов в свою очередь прокомментировал, что укрепление тенге происходит под влиянием благоприятного сочетания внутренних и внешних факторов. В их числе: улучшение торгового баланса – импорт товаров падает в первом квартале, конвертация инвалюты в рамках операций Нацбанка РК – в феврале объем составит 1,1 млрд долларов в сравнении с показателем в 209 млн долларов за аналогичный период 2024 года, и субъектами КГС (обязательная конвертация 50% выручки).

Кроме этого, среди факторов, которые помогают укрепиться нацвалюте, аналитик отметил рост изъятия тенговой ликвидности из рынка для сдерживания ее перетока на валютный рынок Нацбанком, а также раннюю подготовку игроков рынка к фискальному периоду.

Среди внешних факторов тенге поддерживает сильное укрепление рубля и ожидание снижения геополитических рисков в регионе, а также некоторое ослабление индекса доллара.

"Срок уплаты 13 видов налоговых платежей, включая НДПИ, КПН, НДС и рентного налога на экспортируемую нефть, приходится на вторник, 25 февраля. Соответственно, необходимые конвертации могут быть сделаны до конца текущей недели, что будет выражаться в больших объемах торгов и меньшей чувствительности нацвалюты к волатильности внешней среды. В то же время внешний фон может продолжить улучшаться – первые переговоры между США и РФ о завершении конфликта в Украине пройдут уже завтра, 18 февраля, в Эр-Рияде. В таких благоприятных условиях продавцы инвалюты могут сохранить свою высокую активность в ближайшие дни, способствуя дальнейшему укреплению тенге". Рамазан Досов

Возвращение к росту курса

В то же время Жаннур Ашигали полагает, некоторое усиление фактической инфляции и инфляционных ожиданий может повлиять на ослабление тенге. По мнению эксперта, воздействия различных вышеупомянутых факторов недостаточно для столь резкого укрепления нацвалюты, которое произошло на прошлой неделе.

По его оценкам, платежный баланс не отражает такого объема валютного привлечения в экономику страны. Он также напомнил, что текущий счет по итогам девяти месяцев 2024 года сформировался с дефицитом в 1,1 млрд долларов. Аналитик предполагает, что тенге вернется к ранее установившемуся уровню вокруг 506-520 по мере того, как рынок переварит геополитический оптимизм и вернется к долгосрочному тренду.

К слову, ранее эксперты финрынка, опрошенные АФК, прогнозировали, что к марту пара USD/KZT вырастет примерно до отметки 513,9 тенге за доллар, а через год до 551,2 тенге.