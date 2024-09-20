Продолжит ли расти курс доллара на следующей неделе

Эксперты проанализировали, что будет влиять на формирование курса доллара на следующей неделе. Подробности – в материале Zakon.kz.

По итогам торгов в пятницу, 20 сентября, средневзвешенный курс доллара составил 479,05 тенге, подорожав на 0,13 тенге. В целом, за последние несколько дней курсу нацвалюты удалось восстановиться после небольшого снижения в конце прошлой недели.

Фото: Национальный банк РК

На этой неделе курс казахстанского тенге восстановился с опорой на действия Нацбанка РК, считает аналитик Анна Бодрова.

"Вероятно, регулятор вернулся к активным трансферам из Нацфонда в бюджет. Это вернуло объем валютного предложения на внутреннем рынке к более-менее адекватным значениям. Для тенге очень важна опора на такие действия". Анна Бодрова

В ближайшее время факторами поддержки для курса тенге, по мнению эксперта, останутся действия Нацбанка, глобальное отношение к риску и траектория доллара США.

Главный аналитик АФК Рамазан Досов считает, что среди ключевых факторов, которые могут определять динамику курса на следующей неделе, будут цены на нефть, баланс спроса на инвалюту со стороны импортеров и отдельных субъектов экономики для обслуживания внешних обязательств и ее предложения в рамках трансфертов из Нацфонда, а также со стороны экспортеров, имеющих валютную выручку.

"Население, в конечном счете, также является участником валютного рынка, но в существенно меньших объемах из-за завершения сезона отпусков". Рамазан Досов

Аналитик подчеркнул, что привести исчерпывающий список факторов, которые потенциально могут повлиять на движение курса – невозможно, поскольку будущие экономические и политические события во многом не определены. Однако достоверно известно, что курс доллара США к тенге продолжит формироваться в соответствии со спросом и предложением.

При этом особенностью следующей недели будет являться приближение завершения сентября и третьего квартала, когда традиционно растет волатильность на рынке из-за необходимости осуществления валютных операций субъектами экономики. Например, экспортеры могут конвертировать выручку в нацвалюту для выполнения налоговых и прочих обязательств, операционных расходов, выплат заработных плат, а импортеры и отдельные компании – покупать инвалюту для оплаты товаров и выполнения международных обязательств.

"Инвесторы, как правило, ребалансируют свои портфели, в том числе и по валютной составляющей. Соответственно, амплитуда колебания курса USDKZT на следующей неделе может вырасти. На текущей неделе курс варьировался в пределах 479-481 тенге за доллар". Рамазан Досов

Вместе с этим недавнее решение Федеральной резервной системы по снижению базовой ставки может оказывать значительное влияние на мировые валютные рынки, поскольку делает долларовые активы менее привлекательными при прочих равных.

По словам аналитика, это может быть применимо и к тенге, поскольку Нацбанк приостановил цикл снижения ставок, и тенговые активы теперь выглядят более привлекательными как с учетом высокого курса конвертации, так и за счет более высокой разницы в процентных ставках.

"Соответственно, влияние цикла снижения ставки ФРС может проявиться через отток капитала из долларовых активов в пользу других, что ослабит доллар. А это, в свою очередь, окажет позитивное влияние на валюты развивающихся рынков, включая тенге". Рамазан Досов

К слову, валютный рынок особо не отреагировал на новости о снижении ставки ФРС. Тем не менее, вложения нерезидентов в ноты Нацбанка с середины августа по середину сентября выросли с 30,4 до 56,2 млрд тенге, или на 85%. Как пояснил Рамазан Досов, это косвенно подтверждает растущую привлекательность вложений в тенге.

Таким образом, в краткосрочной перспективе приток нерезидентов в тенговые активы может способствовать отыгрыванию нацвалютой понесенных потерь за лето.

Что касается прогноза на следующую неделю, то ожидается, что доллар США будет двигаться в пределах 473-480 тенге, евро – 520-530 тенге, рубль – 5,15-5,35 тенге, китайский юань – 66-68 тенге.