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Финансы

Поддержка жилищного строительства за счет АО "Казахстанская жилищная компания" составила 640,3 млрд тенге

Поддержка жилищного строительства, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 13:53 Фото: primeminister.kz
На заседании правительства Республики Казахстан под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин представил доклад о реализации программ поддержки жилищного строительства в 2024 году.

В своем выступлении Рустам Карагойшин отметил, что в текущем году общий объем поддержки, предоставленной через инструменты АО "Казахстанская жилищная компания", составит 640,3 млрд тенге. По его словам, данный результат стал возможным благодаря скоординированным усилиям холдинга и партнеров.

"За 11 месяцев 2024 года поддержаны проекты на общую сумму 604,2 млрд тенге. В рамках программы арендного жилья с правом приватизации предусмотрено финансирование в размере 272 млрд тенге, что позволило обеспечить приобретение 17,3 тыс. квартир. На данный момент уже выкуплены облигации акиматов на сумму 248,5 млрд тенге, что составляет 91% годового плана. Оставшийся объем финансирования в размере 23,5 млрд тенге будет предоставлен до 17 декабря 2024 года", – подчеркнул Рустам Карагойшин.


Жилищное строительство, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 13:53

Фото: primeminister.kz


В части кредитного жилья объем предоставленного акиматам финансирования составил 165,1 млрд тенге, что соответствует 100% от запланированного объема. Ожидается ввод в эксплуатацию 10 тыс. квартир, из которых 5,7 тыс. уже сданы. Кроме того, для реализации программы реновации в городе Астане в июле текущего года были выкуплены облигации МИО на сумму 25 млрд тенге.

Для поддержания высоких темпов строительства социального жилья в 2025 году было предложено задействовать механизм микширования ранее выделенных средств Национального банка и возвратных средств Национального фонда. Ожидается, что данный подход позволит направить в регионы около 160 млрд тенге через облигационные займы со средневзвешенной ставкой 4,25% годовых.

Что касается механизмов гарантирования долевого строительства и субсидирования кредитов застройщиков, в 2024 году поддержаны проекты на сумму 165,6 млрд тенге, что составляет 93% от годового плана. До конца года объем поддержки достигнет 178,2 млрд тенге. Это позволит обеспечить защиту средств более 7 тыс. граждан, участвующих в строительстве коммерческого жилья.

Айсулу Омарова
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