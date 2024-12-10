Курс доллара снова снизился на торгах в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 10 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 508,05 тенге, снизившись на 1,50 тенге.

Средневзвешенный курс юаня снизился на 0,06 тенге, до 70,13 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,14-514,86 тенге, евро – по 536,66-538,18 тенге, рубли – по 5,05-5,16 тенге.

Вместе с тем цены на нефть также начали падать на торгах 10 декабря.

Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,43%, до 71,84 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI составили 68,01 доллара за баррель, что на 0,37% дешевле, чем на предыдущей сессии.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,08 тенге, евро – в 539,61 тенге, рубля – в 5,15 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 декабря, можно здесь.