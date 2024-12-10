Курс доллара снова снизился на торгах в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 508,05 тенге, снизившись на 1,50 тенге.
Средневзвешенный курс юаня снизился на 0,06 тенге, до 70,13 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,14-514,86 тенге, евро – по 536,66-538,18 тенге, рубли – по 5,05-5,16 тенге.
Вместе с тем цены на нефть также начали падать на торгах 10 декабря.
Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,43%, до 71,84 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI составили 68,01 доллара за баррель, что на 0,37% дешевле, чем на предыдущей сессии.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 510,08 тенге, евро – в 539,61 тенге, рубля – в 5,15 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 декабря, можно здесь.