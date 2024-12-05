Курс доллара растет на торгах в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 524,65 тенге, повысившись на 0,84 тенге.
Средневзвешенный курс юаня также вырос на 0,14 тенге, составив 72,04 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 525,4-527,9 тенге, евро – по 543,1-550,4 тенге, рубли – по 4,9-5,1 тенге.
Вместе с тем цены на нефть растут на торгах 5 декабря.
Стоимость нефти марки Brent поднялась на 6 центов, или 0,08%, до 72,37 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediateна составили 68,61 доллара за баррель, что на 7 центов, или 0,10%, больше предыдущей сессии.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 513 тенге, евро – в 541,16 тенге, рубля – в 4,69 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 декабря, можно здесь.