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Курс доллара растет на торгах в Казахстане

Обмен валют, обменник, деньги, тенге, доллары, разная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 15:42 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 5 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 524,65 тенге, повысившись на 0,84 тенге.

Средневзвешенный курс юаня также вырос на 0,14 тенге, составив 72,04 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 525,4-527,9 тенге, евро – по 543,1-550,4 тенге, рубли – по 4,9-5,1 тенге.

Вместе с тем цены на нефть растут на торгах 5 декабря.

Стоимость нефти марки Brent поднялась на 6 центов, или 0,08%, до 72,37 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediateна составили 68,61 доллара за баррель, что на 7 центов, или 0,10%, больше предыдущей сессии.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 513 тенге, евро – в 541,16 тенге, рубля – в 4,69 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 декабря, можно здесь.

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