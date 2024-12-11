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Финансы

Какие продукты питания подорожали в ноябре - опрос населения

Тенге, деньги, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 09:11 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Инфляционные ожидания населения выросли в ноябре. Кроме этого увеличилась доля граждан, которые отметили рост цен на продукты питания. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно опросу Национального банка РК среди населения, в ноябре 2024 года доля респондентов, отметивших рост цен на продукты питания увеличилась до 68,2% c 64,6% в октябре. При этом снизилась доля тех, кто отметил рост цен на непродовольственные товары до 13,4% с 17,3% месяцем ранее.

"Наибольшее количество респондентов в ноябре 2024 года среди продуктов питания отметили рост цен на фрукты и овощи, мясную и молочную продукцию. В структуре непродовольственных товаров население указало на удорожание лекарств и медикаментов, одежды и обуви, бытовой химии". Нацбанк РК

Среди платных услуг участники опроса в наибольшей степени отметили рост цен на жилищно-коммунальные услуги, медицинские услуги, услуги интернета и сотовой связи.

В целом, инфляционные ожидания населения на предстоящие 12 месяцев остаются волатильными: в ноябре 2024 года они вновь выросли до 14,1%.

инфляция, ожидания, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 09:11

Фото: Национальный банк РК

Отмечается, что в последние месяцы инфляционные ожидания формируются на фоне колебаний номинального обменного курса тенге, а также некоторого затухания устойчивого темпа замедления годовой инфляции. Одновременно с этим наблюдается ухудшение потребительских настроений за счет снижения оценок по перспективам развития страны и личного материального положения.

Медианная оценка ожидаемой через 1 год инфляции в ноябре 2024 года увеличилась до 14,1% с 12,5% в октябре. Также выросла медианная оценка воспринимаемой инфляции за последние 12 месяцев до 13%.

Индекс потребительских настроений в ноябре 2024 года снизился до 111. В оценках ожиданий снизились оценки по перспективам развития страны в ближайшие 5 лет на 5,2 пункта до 101,8.

инфляционные ожидания, динамика, опрос, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 09:11

Фото: Национальный банк РК

Также оценки изменения личного материального положения в ближайший год снизились на 3,7 пункта, до 121,5. Наряду с этим, в оценках текущего состояния снизились показатели личного материального положения за последний год на 5,3 пункта, составив 99,3, а также готовность к крупным покупкам на 8,9 пункта до 103,5.

Ольга Кудряшова
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