Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 524,66 тенге, евро – 550,21 тенге, рубля – 5,09 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 522 тенге, продажи – 529 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 547 тенге, продажи – 555 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,02 тенге, продажи – 5,12 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 523,98 тенге, продажи – 527,34 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 546,69 тенге, продажи – 552,09 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,03 тенге, продажи – 5,13 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 523,33 тенге, продажи – 526,48 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 545,98 тенге, продажи – 552,45 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,1 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту во второй половине дня 17 декабря 2024 года, можно здесь.