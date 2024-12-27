Доллар резко подорожал в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 521,81 тенге, повысившись сразу на 5,76 тенге.
Курс китайского юаня составил 71,48 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 521,69-526,35 тенге, евро – по 537,76-544,86 тенге, рубли – по 5,12-5,24 тенге.
Мировые цены на нефть также растут на торгах 27 декабря. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,38%, до 73,13 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 0,43% и закрепились на уровне 69,92 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 515,25 тенге, евро – в 535,91 тенге, рубля – в 5,18 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 декабря, можно здесь.