Богатые и бедные: налоговый разрыв в регионах Казахстана увеличивается

Местные бюджеты республики на 1 марта 2026 года накопили 1,46 трлн тенге, однако за общим ростом скрывается заметный региональный дисбаланс и снижение доходов от бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Поступления увеличились на 38 млрд тенге по сравнению с прошлым годом, но распределение этого роста оказалось неравномерным.

Бизнес в минусе

Структура доходов показывает сдвиг: основной вклад обеспечили не предприятия, а население. Согласно анализу экономиста Руслана Султанова, поступления по корпоративному подоходному налогу сократились на 48,7 млрд тенге, тогда как рост сформирован за счет индивидуального подоходного и социального налогов.

Такая динамика означает, что база доходов смещается в сторону зарплат, в то время как корпоративный сектор демонстрирует ослабление.

Регионы с падающими доходами

Снижение налоговых поступлений зафиксировано сразу в 6 регионах. Наиболее заметное падение – в Атырауской области (минус 26,9 млрд тенге). Также отрицательная динамика наблюдается в Мангистауской области (минус 5,3 млрд), Западно-Казахстанской (минус 3,5 млрд), Кызылординской (минус 1,8 млрд), Костанайской (минус 988 млн) и Актюбинской (минус 299 млн).

На этом фоне наибольший рост показали Алматинская область (плюс 17,6 млрд тенге) и Астана (плюс 16,4 млрд).

Без учета регионов-доноров лидером по объему налоговых поступлений стала уже упомянутая Алматинская область – 103,3 млрд тенге. Далее следуют Павлодарская область – 77,6 млрд, Шымкент – 76,0 млрд и Карагандинская область – 68,6 млрд. В нижней части рейтинга – Северо-Казахстанская область (22,5 млрд), Кызылординская (21,9 млрд) и область Жетысу (19,3 млрд).

Пропасть в доходах и налогах

Особое внимание привлекает критический разрыв в налоговом потенциале в расчете на одного жителя. Если в индустриальных регионах, таких как область Улытау и Павлодарская область, на каждого жителя приходится 107 тысяч и 104 тысячи тенге налоговых поступлений соответственно, то в Туркестанской области этот показатель падает до критических 18 тысяч тенге.

Шестикратная разница отражает различия в экономической базе и неравномерность налогового потенциала регионов.

Мнение экономиста

Текущая динамика налоговых поступлений в местные бюджеты показывает, что за внешне положительным ростом скрывается несбалансированная структура доходов, – считает Руслан Султанов.

"Прирост обеспечен 14 регионами и во многом сформирован за счет налогов на фонд оплаты труда, тогда как снижение по КПН указывает на сжатие корпоративной налоговой базы". Руслан Султанов

При этом с учетом порядка формирования поступлений по данному налогу в начале года такая динамика отражает уже сложившиеся результаты деятельности бизнеса за предыдущий период и закладывает более сдержанную базу поступлений на весь текущий год.

В результате формируется модель, при которой местные бюджеты все больше зависят от доходов населения, а не от устойчивого развития предпринимательского сектора.

Это усиливает территориальные дисбалансы и повышает уязвимость доходной базы регионов. При сохранении текущей структуры поступлений риск волатильности доходов и ограничения финансовой устойчивости местных бюджетов будет усиливаться, – делает вывод эксперт.

