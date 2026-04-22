#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Финансы

Богатые и бедные: налоговый разрыв в регионах Казахстана увеличивается

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 12:45 Фото: freepik
Местные бюджеты республики на 1 марта 2026 года накопили 1,46 трлн тенге, однако за общим ростом скрывается заметный региональный дисбаланс и снижение доходов от бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Поступления увеличились на 38 млрд тенге по сравнению с прошлым годом, но распределение этого роста оказалось неравномерным.

Бизнес в минусе

Структура доходов показывает сдвиг: основной вклад обеспечили не предприятия, а население. Согласно анализу экономиста Руслана Султанова, поступления по корпоративному подоходному налогу сократились на 48,7 млрд тенге, тогда как рост сформирован за счет индивидуального подоходного и социального налогов.

Такая динамика означает, что база доходов смещается в сторону зарплат, в то время как корпоративный сектор демонстрирует ослабление.

Регионы с падающими доходами

Снижение налоговых поступлений зафиксировано сразу в 6 регионах. Наиболее заметное падение – в Атырауской области (минус 26,9 млрд тенге). Также отрицательная динамика наблюдается в Мангистауской области (минус 5,3 млрд), Западно-Казахстанской (минус 3,5 млрд), Кызылординской (минус 1,8 млрд), Костанайской (минус 988 млн) и Актюбинской (минус 299 млн).

На этом фоне наибольший рост показали Алматинская область (плюс 17,6 млрд тенге) и Астана (плюс 16,4 млрд).

Без учета регионов-доноров лидером по объему налоговых поступлений стала уже упомянутая Алматинская область – 103,3 млрд тенге. Далее следуют Павлодарская область – 77,6 млрд, Шымкент – 76,0 млрд и Карагандинская область – 68,6 млрд. В нижней части рейтинга – Северо-Казахстанская область (22,5 млрд), Кызылординская (21,9 млрд) и область Жетысу (19,3 млрд).

Фото: Zakon.kz

Пропасть в доходах и налогах

Особое внимание привлекает критический разрыв в налоговом потенциале в расчете на одного жителя. Если в индустриальных регионах, таких как область Улытау и Павлодарская область, на каждого жителя приходится 107 тысяч и 104 тысячи тенге налоговых поступлений соответственно, то в Туркестанской области этот показатель падает до критических 18 тысяч тенге.

Шестикратная разница отражает различия в экономической базе и неравномерность налогового потенциала регионов.

Мнение экономиста

Текущая динамика налоговых поступлений в местные бюджеты показывает, что за внешне положительным ростом скрывается несбалансированная структура доходов, – считает Руслан Султанов.

"Прирост обеспечен 14 регионами и во многом сформирован за счет налогов на фонд оплаты труда, тогда как снижение по КПН указывает на сжатие корпоративной налоговой базы".Руслан Султанов

При этом с учетом порядка формирования поступлений по данному налогу в начале года такая динамика отражает уже сложившиеся результаты деятельности бизнеса за предыдущий период и закладывает более сдержанную базу поступлений на весь текущий год.

В результате формируется модель, при которой местные бюджеты все больше зависят от доходов населения, а не от устойчивого развития предпринимательского сектора.

Это усиливает территориальные дисбалансы и повышает уязвимость доходной базы регионов. При сохранении текущей структуры поступлений риск волатильности доходов и ограничения финансовой устойчивости местных бюджетов будет усиливаться, – делает вывод эксперт.

Ранее мы рассказали о том, как налоговые изменения влияют на бизнес Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: