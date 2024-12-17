Почему доллар может еще больше подорожать в 2025 году – обзор

Что будет влиять на экономику Казахстана в 2025 году, какие риски будут ключевыми и под влиянием чего может продолжиться рост курса доллара, в материале Zakon.kz.

Курс тенге может завершить 2024 год двухзначным снижением и останется под давлением в 2025 году, прогнозируют в Ассоциации финансистов Казахстана.

"После умеренного укрепления (на 1,7% по итогам 2023 года) курс нацвалюты к доллару может завершить 2024 год падением свыше 10% за счет значительного превышения внутреннего спроса на инвалюту над ее предложением. В 2025 году курс USD/KZT может вырасти до 545,2 тенге (+6% к текущему значению)". АФК

По оценкам экспертов, давление на тенге могут оказать низкие цены на сырье, меньший объем добычи нефти из-за необходимости выполнения сделки ОПЕК+, замедление экономического роста у основных потребителей казахстанского сырья (КНР и ЕС), растущий импорт, в том числе из-за реализации инвестиционных проектов, ухудшение ожиданий по курсу, сложная геополитическая ситуация в регионе и общее бегство инвесторов от риска.

В целом, самый значительный риск для Казахстана в 2025 году может лежать в плоскости дальнейшего снижения цен на сырье из-за ожидаемого увеличения добычи сланцевой нефти в США, большей толерантности ОПЕК+ к текущим ценам.

"Такой сценарий может негативно сказаться на ключевых макроэкономических показателях (рост экономики, торговый баланс, счет текущих операций, поступления в бюджет и Нацфонд, курс нацвалюты, инфляция), серьезно затрудняя усилия по диверсификации экономики и улучшению благосостояния казахстанцев". АФК

Потенциальные плюсы

На фоне стагнации добычи нефти и более низких цен на сырье рост экономики в текущем году сложится заметно ниже как прошлогоднего показателя в 5,1%, так и целевого уровня в 6%, считают в АФК. В то же время ВВП по итогам 2024 года может превысить отметку 4% за счет роста в торговле, связи, транспорте, строительстве и сельском хозяйстве, которые поддерживаются в том числе дополнительными трансфертами из Нацфонда.

При этом планируемое увеличение добычи сырья до 97,2 млн тонн, реализация крупных инфраструктурных проектов и высокие бюджетные затраты могут перевесить негативное влияние низких цен на сырье и высоких процентных ставок. Эксперты финрынка ожидают увеличения ВВП в 2025 году на 4,4%.

Рост инфляции

Вместе с тем борьба с инфляцией останется на повестке в 2025 году. По итогам 2024 года она может сложиться ближе к верхней границе обновленного прогноза НБРК на текущий год в 8-9%. Уточняется, что если месячный ИПЦ составит 0,9% в декабре, то годовой показатель сложится на отметке 8,7%.

Эксперты полагают, что слабеющий курс, стимулирующая бюджетная политика, реформы в платных услугах, отдельные внутренние экономические вызовы на стороне предложения товаров и повышенные инфляционные ожидания будут препятствовать возврату индекса потребительских цен к целевому таргету в 5% в следующие 12 месяцев. По ожиданиям аналитиков финрынка, инфляция в декабре 2025 года составит 9,5%.

Денежно-кредитные условия также останутся жесткими. Уровень базовой ставки к концу 2024 года вернулся к его значению на январь 2024 года. Высокие проинфляционные риски в экономике могут потребовать более длительного удержания жестких монетарных условий в стране: через год базовая ставка прогнозируется на уровне 14,25%. На данный момент базовая ставка установлена на уровне 15,25%.

"Таким образом, значение реальной ставки процента в экономике может снизиться с текущих 6,85 до 4,75%, что будет негативно сказываться на привлекательности тенговых активов и курсе нацвалюты при прочих равных условиях". АФК

Все эти факторы могут негативно отразиться на корпоративном кредитовании в стране. В обзоре поясняется, что более высокие инфляция и базовая ставка могут негативно сказаться на динамике выдачи новых корпоративных кредитов и осложнят выполнение поставленной задачи по ежегодному приросту выдачи новых кредитов предпринимателям на уровне "не менее 20%" в 2025 году.

"При этом крупный бизнес имеет устойчивые ожидания по дальнейшему улучшению ценовых условий, что идет вразрез с последним изменением денежно-кредитной политики Нацбанка РК. Могут потребоваться дополнительные регуляторные стимулы". АФК

Что касается розничного кредитования, то здесь относительно небольшая общая задолженность (4,4% к ВВП по ипотеке, 9,8% к ВВП по потребительским займам), высокая конкуренция, широкая популярность рассрочек и высокий рост заработных плат (+11,3% с начала года) будут балансировать такие факторы, как удорожание товаров и услуг, замедление притока новых клиентов и ужесточение регулирования.