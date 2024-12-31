Насколько может вырасти курс доллара в 2025 году – прогноз

По оценкам экспертов и аналитиков в течение следующего года доллар будет находиться в довольно широком диапазоне, в том числе не исключено и его снижение. Стоит ли ждать роста доллара до 600 тенге в 2025-ом, и под влияем чего будет формироваться курс, в материале Zakon.kz.

C начала текущего года курс тенге по отношению доллара заметно ослаб, и в последнем месяце 2024 года закрепился выше так называемой психологической отметки в 500 тенге.

Фото: Национальный банк РК

На данный момент эксперты опрошенные Zakon.kz не ожидают возвращения доллара на прежний уровень (ниже 500 тенге) и в будущем году.

По словам финансового аналитика Армана Бейсембаева 510−525 — это тот равновесный, ожидаемый диапазон, в рамках которого курс и будет оставаться в начале следующего года.

"Мы все еще будем находиться вот в этом коридоре, причем с хорошей вероятностью того, что курс тенге будет больше стремиться к укреплению. Если не начнут происходить негативные события, кризисные процессы, если нефть не упадет и она будет себя достаточно хорошо чувствовать, то есть возможность для укрепления в район от 510 до 500 тенге за доллар". Арман Бейсембаев

Нет причин для фундаментального укрепления

Эксперт Мурат Кастаев пока что не видит возможностей для значимого укрепления нацвалюты Казахстана (менее, чем 500 тенге за доллар). В то же время, эксперт считает, что рост доллара почти до 530 тенге был чрезмерным "на ажиотажном спросе и нехватке предложения валюты". Однако затем Нацбанк своими интервенциями удовлетворил весь спрос на валюту и курс стабилизировался.

"Для фундаментального укрепления тенге и снижения доллара должна наступить совокупность таких факторов, как значительный рост цен на нефть, сокращение дефицита госбюджета, снижение инфляции, резкий прирост валютных прямых инвестиций в нашу страну, рост экспорта, сокращение импорта. Понятно, что совпадение всех этих причин пока невозможно, а значит, предпосылок для укрепления тенге на данный момент нет". Мурат Кастаев

Он подчеркнул, что сила валюты отражает силу экономики, которая в уходящем году ослабла. Мурат Кастаев пояснил, что за этот год значительно вырос дефицит госбюджета, доходная часть бюджета не выполнена в полной мере, расходы выросли, а план по добычи нефти тоже оказался ниже ожидаемого, ко всему прочему наблюдалось и снижение цен на нефть.

Ведущий аналитик АФК Зарина Скрипченко напомнила, что тенге традиционно формируется под влиянием внешних и внутренних факторов. Со стороны внешних факторов на курс нацвалюты по–прежнему будут влиять динамика нефтяных котировок, волатильность курса российского рубля, изменения индекса доллара США, а также отношение мировых инвесторов к рисковым активам.

На локальном рынке баланс Нацвалюты определяется исходя из спроса на инвалюту со стороны импортеров, а также государственных и частных компаний, имеющих обязательства перед иностранными кредиторами, при ее предложении, обеспечиваемом экспортной выручкой, включая обязательную продажу ее 50% для КГС, и конвертацию средств Нацфонда.

"Таким образом, поддержку тенге в следующем году может оказать рост цены на нефть при стабильном рубле и снижающемся индексе доллара. Однако реализация этих факторов маловероятна, так как на нефтяном рынке сохраняются ожидания профицита сырья из–за слабого спроса на него со стороны крупнейших потребителей (США и Китая), а доллар может продолжать укрепление из–за замедления смягчения монетарной политики Федрезервом". Зарина Скрипченко

Внутри страны давление на обменный курс также может сохранится, так как прогнозируемый дефицит текущего счета в 2025 году ожидается на уровне 6,4 млрд долларов, объем выплат по внешнему долгу – 25,8 млрд, тогда как объемы конвертации трансфертов из Нацфонда могут составить около 10 млрд долларов.

Несмотря на то, что укрепление тенге до прежних уровней не ожидается, вероятность скачка до 600 тенге за доллара в 2025 году также мала. Однако здесь следует учитывать нюансы.

Доллар за 600 тенге?

Мурат Кастаев говорит, что рост курса доллара в следующем году до 600 тенге в текущих условиях был бы чрезмерным.

"Если не будет внешних и внутренних шоков, то только за счет инфляции в нашей стране и более низких цен на нефть в следующем году естественный рост доллара США будет до 540–560 тенге. Подчеркну, что это нормальный, естественный рост, который не должен называться девальвацией или создавать панику. Ведь рост до этих отметок составляет 6–8% от текущих отметок и на горизонте года это вполне приемлемая волатильность". Мурат Кастаев

По его оценкам фундаментально доллар США будет продолжать расти, так как цены на сырьевые товары в следующем году ожидаются чуть ниже цен текущего года, а основой экономики Казахстана и является экспорт сырья.

"До тех пор, пока мы не разовьем диверсифицированную, ориентированную на экспорт с высокой добавленной стоимостью экономику, не снизим инфляцию, не сократим или вовсе не ликвидируем дефицит госбюджета, тенге будет оставаться фундаментально слабой валютой. Но и поводов для паники и прогнозов доллара по 600 или выше на текущую дату нет, и нынешний курс доллара в коридоре 510–530 тенге сейчас видится мне вполне равновесным рыночным курсом". Мурат Кастаев

Эксперт также подчеркнул, что нужно принимать во внимание, что любой прогноз может стать неактуальным, если ситуация в мире или в Казахстане значительно изменится из–за тех или иных событий.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев полагает, что в теории при наличии существенных негативных внешних и внутренних факторах есть шансы, на то, что курс вырастет не только до 600 тенге за доллар, но и еще выше.

Однако на данный момент аналитик в определенной степени согласен с прогнозами Ассоциации финансистов Казахстана. Отметим, что согласно опросу проведенному АФК в декабре, эксперты финрынка ожидают, что через год курс по паре USDKZT может составить 545,2 тенге за доллар

"500 тенге теперь для нас является некой минимальной планкой, раньше она была максимальной планкой, а теперь она является минимальной планкой. С отметкой в 600 примерно то же самое. С психологической точки зрения она имеет большое значение. Она не обязательно будет, я пока что вижу курс где–то в районе 550 до конца следующего года". Арман Бейсембаев

Зарина Скрипченко добавила, что в целом рост курса доллара по отношению к тенге может иметь и положительные последствия, в частности для экспортоориентированных отраслей. Аналитик объяснила, что при повышении курса доллара экспортеры получают больше тенге за каждый проданный баррель нефти или тонну металла, чем ранее. Удорожание импортных товаров из–за роста доллара также создает экономические стимулы для развития локального производства, дает ценовое преимущество казахстанским товарам для выхода на зарубежные рынки, формируя предпосылки для роста их экспорта, заключила она.

О том, как менялся курс доллара в течение всего 2024 года, мы рассказывали в этой статье.