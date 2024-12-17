Овощи дорожают, сахар дешевеет: что повлияло на изменение стоимости продуктов питания

Согласно данным Нацбанка, в ноябре 2024 года темпы роста цен на продовольственные товары в годовом выражении ускорились. С чем был связан рост цен на отдельные категории продуктов, в материале Zakon.kz.

В ноябре 2024 года годовой темп роста цен на продовольственные товары ускорился до 5,4%. При этом основной проинфляционный вклад внесло ускорение годовых темпов роста цен на овощи, фрукты, масла и жиры, сахар и кондитерские изделия, сообщается в публикации Национального банка РК.

В месячном выражении рост цен на продовольственные товары ускорился до 1,1%, для сравнения в октябре 2024 года показатель составлял 0,4%.

Отмечается, что хлебобулочные изделия и крупы, молочные продукты и мясо являются основными факторами дезинфляционного влияния. Отмечалось снижение цен на сахар и кондитерские изделия, хлебобулочные изделия и крупы, которые также оказали понижательное влияние на динамику продовольственной инфляции.

Рост цен на овощи в ноябре 2024 года достиг 13,3%, в октябре он составлял всего 0,7%. В публикации Нацбанка отмечается, что значительное удорожание наблюдалось по следующим позициям:

огурцы (40,3%);

помидоры (37,3%);

перец (15,5%);

лук (13,9%);

капуста (8,9%).

"Основным фактором данного роста является сезонное удорожание овощей в этот период. Дополнительное давление на продовольственную инфляцию оказал продолжающийся рост цен на масла и жиры, который в ноябре 2024 года составил 2,4%. В частности, цены на подсолнечное масло выросли на 4%, а на сливочное масло – на 1,8%". Нацбанк РК

Уточняется, что увеличение цен связано с ростом издержек производителей, а также с влиянием повышения мировых цен на подсолнечное и сливочное масло, что оказывает дополнительное проинфляционное давление.

Стоит отметить, что понижательное влияние на месячную продовольственную инфляцию оказали цены на рис и сахар. Так, в ноябре 2024 года цена на рис снизилась на 2%, что обусловлено снижением цен производителей, а также падением мировых цен на данный продукт.

Потребительские цены на сахар в ноябре 2024 года уменьшились на 1,9%, демонстрируя шестое подряд месячное снижение. Снижение объясняется сокращением цен производителей сахара.

"Однако, учитывая, что доля внутреннего производства сахара составляет лишь 34% от общего потребления (по данным за январь – сентябрь 2024 года), а остальная часть покрывается импортом готовой продукции, рост мировых цен на сахар, наблюдаемый в последние месяцы, может способствовать увеличению его стоимости в будущем". Нацбанк РК

Добавим, что удорожание растительных масел в ноябре 2024 года продолжилось и на мировом рынке при снижении цен на зерновые и сахар. Мировые цены на растительные масла подорожали на 7,5%, по сравнению с предыдущим месяцем достигнув максимума с июля 2022 года.

При этом снижение цен на рис в мире обусловлено ростом конкуренции, новым урожаем и падением курсов валют к доллару США.

На мировом рынке цены на сахар в ноябре 2024 года снизились на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Такая динамика объясняется увеличением предложения и снижением обеспокоенности касательно урожая в Бразилии. Мировые цены на сахар, выраженные в тенге, в ноябре 2024 года снизились в меньшей степени в условиях ослабления тенге.

К слову, цены на мясо в мире снизились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, но остаются выше показателей прошлого года (рост на 5,9% в годовом выражении). В публикации указано, что снижение цен связано с падением стоимости свинины, баранины и мяса птицы.

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