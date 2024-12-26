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$
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Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 26 декабря

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 11:06 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 26 декабря 2024 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 514,93 тенге, евро – 536,04 тенге, рубля – 5,18 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 515,09 тенге, продажи – 521,24 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 534,71 тенге, продажи – 543,10 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,12 тенге, продажи – 5,20 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 516,44 тенге, продажи – 521,97 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 535,22 тенге, продажи – 542,93 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,09 тенге, продажи – 5,22 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 518,63 тенге, продажи – 521,88 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 535,30 тенге, продажи – 542,50 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,11 тенге, продажи – 5,19 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту во второй половине дня 25 декабря 2024 года, можно здесь.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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