Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 26 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 514,93 тенге, евро – 536,04 тенге, рубля – 5,18 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 515,09 тенге, продажи – 521,24 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 534,71 тенге, продажи – 543,10 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,12 тенге, продажи – 5,20 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 516,44 тенге, продажи – 521,97 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 535,22 тенге, продажи – 542,93 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,09 тенге, продажи – 5,22 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 518,63 тенге, продажи – 521,88 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 535,30 тенге, продажи – 542,50 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,11 тенге, продажи – 5,19 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту во второй половине дня 25 декабря 2024 года, можно здесь.