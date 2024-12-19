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Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 декабря

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 11:54 Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 19 декабря 2024 года (на 11:45 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 522,63 тенге, евро – 548,66 тенге, рубля – 5,07 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 521,92 тенге, продажи – 528,91 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 541,94 тенге, продажи – 551,98 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,10 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 524,40 тенге, продажи – 527,17 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 543,79 тенге, продажи – 550,01 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,01 тенге, продажи – 5,11 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 523,30 тенге, продажи – 526,40 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 542,88 тенге, продажи – 551,05 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,99 тенге, продажи – 5,09 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту во второй половине дня 18 декабря 2024 года, можно здесь.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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