Курс доллара немного вырос в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 524,02 тенге, повысившись на 1,44 тенге.
Курс юаня снизился на 0,03 тенге, до 71,67 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 524,6-527 тенге, евро – по 543,8-549,3 тенге, рубли – по 5-5,1 тенге.
Вместе с тем цены на нефть опускаются на торгах 19 декабря.
Фьючерсы на нефть марки Brent упала на 0,05%, до 73,35 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,89%, до 69,95 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 522,63 тенге, евро – в 548,66 тенге, рубля – в 5,07 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 19 декабря, можно здесь.