Курс доллара вырос в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,54 тенге, повысившись на 1,56 тенге.
Курс юаня по итогам утренних торгов составил 71,74 тенге, повысившись на 0,26 пункта.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 525,12-528,18 тенге, евро – по 539,35-546,94 тенге, рубли – по 4,93-5,07 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 30 декабря. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent ушла вниз на 0,37%, до 73,52 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,38% и закрепились на уровне 70,33 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 521,81 тенге, евро – в 543,67 тенге, рубля – в 5,05 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 декабря, можно здесь.