Курс доллара вырос в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 30 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,54 тенге, повысившись на 1,56 тенге.

Курс юаня по итогам утренних торгов составил 71,74 тенге, повысившись на 0,26 пункта.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 525,12-528,18 тенге, евро – по 539,35-546,94 тенге, рубли – по 4,93-5,07 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 30 декабря. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent ушла вниз на 0,37%, до 73,52 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,38% и закрепились на уровне 70,33 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 521,81 тенге, евро – в 543,67 тенге, рубля – в 5,05 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 декабря, можно здесь.