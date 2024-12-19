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Финансы

Объем кредитов экономике приближается к новому рубежу

тенге, доллар, объем кредитов, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 17:35 Фото: freepik
Согласно статданным Нацбанка РК объем кредитов экономике продолжает расти в этом году, и постепенно приближается к отметке 40 трлн тенге. Подробнее в материале Zakon.kz.

По состоянию на 1 ноября 2024 года объем кредитов бизнесу и физлицам вырос до 39,8 трлн тенге или на 1,35% за месяц. Этот объем стабильно растет, и не исключено, что при сохранении динамики в скором времени эта отметка превысит рубеж в 40 трлн тенге. Отметим, что с октября прошлого года объем кредитования вырос более, чем на 20%.

Большую часть портфеля занимают кредиты банковского сектора, которые за месяц приросли на 1,29% до 34 трлн тенге. Кредиты организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность приросли на 1,4% до 2,7 трлн тенге. К слову, объем кредитов ипотечных организаций сократился к 1 ноября на 0,63% до 280 млрд тенге.

кредиты, организации, доля, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 17:35

Фото: Zakon.kz

Структура кредитов

Доля кредитов населению выросла до 54,1% и составила 21,5 трлн тенге. Практически весь объем приходится на кредиты в национальной валюте. На кредиты в иностранной валюте приходится всего 0,01%, при чем за месяц их объем уменьшился на -5,8%.

Кредиты бизнесу к ноябрю выросли менее, чем на 1% до 18,3 трлн тенге. Но по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост составил 17,7%. Из них 78,6% занимают кредиты в нацвалюте – 14,4 трлн тенге. Месячный прирост составил 0,48% по кредитам в тенге, и 2,1% в иностранной валюте.

кредиты, бизнесу, населению, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 17:35

Фото: Zakon.kz

По данным Нацбанка всего объем кредитов в национальной валюте увеличился за год на 18,1% до 35,9 трлн тенге, а в иностранной валюте – на 55% до 3,9 трлн тенге, в том числе за счет их валютной переоценки.

Ольга Кудряшова
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