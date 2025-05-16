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Финансы

Кредиты населению в иностранной валюте выросли впервые за несколько месяцев

иностранные валюты, кредиты, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 15:47 Фото: freepik
Портфель кредитов экономике продолжает расти. Причем к апрелю увеличилась доля как валютных, так и тенговых кредитов. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Объем кредитов экономике к 1 апреля 2025 года составил почти 42,8 трлн тенге. По сравнению с показателем год назад показатель вырос на 20,4%, при этом с начала текущего года (с 1 января 2025 года) рост составил 2,2% согласно данным Нацбанка РК.

По категориям заемщиков 19,5 трлн тенге, или 45,6% от суммарного объема кредитов, приходится на кредиты бизнесу (включая нефинансовые юридические лица и индивидуальных предпринимателей, получивших кредиты на бизнес-цели), и почти 23,3 трлн тенге, или 54,4% – кредиты населению. За месяц кредиты бизнесу приросли на 1,6%, населению – на 1,4%.

Объем кредитов в национальной валюте составил 38,7 трлн тенге (90,6%), в иностранной валюте – 4 трлн тенге (9,4%). Отметим, что за месяц кредиты в иностранной валюте прибавили 3,7% после снижения в предыдущие два месяца. Основной рост произошел преимущественно за счет увеличения таких займов бизнесу. Однако и кредиты населению в иностранной валюте выросли впервые в этом году, постепенное снижение их объема наблюдалось с октября 2024 года.

Фото: Zakon.kz

Категории кредитов

Традиционно основной объем кредитов (85,6%) пришелся на банковский сектор, сумма увеличилась до 36,6 трлн тенге, или на 1,6% за месяц. В то же время другие категории кредитов приросли исключительно за счет организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (+3% до 2,9 трлн тенге).

Фото: Zakon.kz

Кредиты ипотечных организаций сократились на 0,5% (271 млрд тенге), прочих субъектов квазигосударственного сектора – на 0,4% (2,9 трлн тенге).

Ранее Zakon.kz сообщал, сколько кредитов выдано населению в первом квартале года и какие кредитные продукты были наиболее востребованными.

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Ольга Кудряшова
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