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Финансы

Уйдет ли Казахстан от нефтяной зависимости – итоги 2024 года

Деньги, тенге, экономика Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 11:16 Фото: Zakon.kz
Впервые за много лет обрабатывающая промышленность Казахстана обошла по темпам роста горнодобывающую промышленность – традиционный драйвер экономического развития страны. Означает ли это уход от «ресурсного проклятия» – в материале Zakon.kz.

Из данных статистиков видно, что в уходящем году горнодобывающая промышленность из былого локомотива развития страны превратилась в тормозящий его фактор, считает казахстанский экономист Тулеген Аскаров.

Если во второй половине 2023 года темпы роста этой отрасли ощутимо превышали динамику обрабатывающей промышленности, то в завершающемся году ситуация изменилась с точностью до наоборот.

Индексы промышленного производства в РК, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 11:16

Индексы промышленного производства в РК. Фото: stat.gov.kz

В среднегодовом выражении (январь – ноябрь к аналогичному прошлогоднему периоду) физический объем производства горнодобывающей промышленности увеличился лишь на 0,1% из-за снижения добычи нефти на 2,0% и природного газа на 0,3%. Ситуация могла быть еще хуже, если бы не увеличение добычи угля (1,9%) и металлических руд (7,9%).

В годовом исчислении (к ноябрю прошлого года) в горнодобывающей промышленности сложился спад на 1,8%, хотя к октябрю здесь была показана вполне приличная прибавка выпуска на 6,5%.

На этом фоне вполне позитивно смотрится устойчивая динамика выпуска обрабатывающей промышленности. В среднегодовом выражении здесь сложился прирост выпуска на 5,3% благодаря росту:

  • производства бумаги и бумажной продукции (10,2%);
  • полиграфической деятельности и воспроизведения записанных носителей информации (9,9%);
  • продукции химической промышленности (8,4%);
  • основных фармацевтических препаратов и продуктов (21,0%);
  • черных металлов (10,8%);
  • готовых металлических изделий (29,5%);
  • компьютеров, электронного и оптического оборудования (76,7%);
  • электрического оборудования (8,1%);
  • мебели (12,8%).

В годовом исчислении объем выпуска обрабатывающей промышленности увеличился в ноябре на 9,9%, а к октябрю – на 10,5%.

индекс производства, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 11:16

Фото: stat.gov.kz

Неплохо завершает уходящий год и отрасль по снабжению электроэнергией, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, показав прирост объема производства за 11 месяцев на 4,5%. Правда, в годовом исчислении прибавка выглядит скромнее – лишь 0,9%, зато к октябрю выпуск здесь подпрыгнул на 17,9%, что гарантирует в целом успешное завершение года, подчеркивает Тулеген Аскаров.

Статистическим аутсайдером по итогам 11 месяцев уходящего года оказалась отрасль по водоснабжению, водоотведению, сбору, обработке и удалению отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – по сравнению с январем – ноябрем прошлого года в ней произошло снижение объема производства на 0,3%. Но, учитывая значительный подъем по сравнению с октябрем на 11,4% и в годовом выражении на 9,6%, можно предположить, что к концу года этой отрасли удастся все же выйти в плюс.

индекс производства, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 11:16

Фото: stat.gov.kz

В целом же по отечественной промышленности статистическая концовка уходящего года выглядит вполне удовлетворительной в виде увеличения выпуска в среднегодовом выражении на 2,7%, годовом – на 3,7%, а к октябрю – на 8,9%, заканчивает обзор экономист. 

Ранее мы сообщили, что по всем основным макропоказателям демонстрируют рост Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области, Астана и Шымкент.

Андрей Валентинов
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