Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 декабря

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 23 декабря 2024 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 523,86 тенге, евро – 544,34 тенге, рубля – 5,11 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 515 тенге, продажи – 530 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 544 тенге, продажи – 554 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,02 тенге, продажи – 5,12 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 524,74 тенге, продажи – 528,02 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 545,45 тенге, продажи – 550,30 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,04 тенге, продажи – 5,12 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 525,03 тенге, продажи – 528,14 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 542,83 тенге, продажи – 549,50 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,04 тенге, продажи – 5,13 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту во второй половине дня 22 декабря 2024 года, можно здесь.