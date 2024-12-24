Инструкция, как правильно подготовиться ко всеобщему декларированию 2025 года

В Казахстане с 1 января 2025 года вводится всеобщее декларирование. Заместитель руководителя управления государственных доходов по Ауэзовскому району Алматы Талгат Тургаев рассказал, кто и как обязан представлять декларации об активах и обязательствах физического лица, сообщает Zakon.kz.

Талгат Тургаев пояснил, что есть несколько способов подачи декларации: через мобильное приложение e-Salyq Azamat, портал "Электронного правительства" (egov.kz) и кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz).

По его словам, казахстанцам, которые имеют наличные деньги на сумму свыше 10 тыс. МРП (36 920 000 тенге в 2024 году), необходимо разместить эти средства на банковские счета конца этого года.

"При добровольном представлении декларации декларанты могут задекларировать наличные деньги в сумме не превышающий 10 тыс. МРП, а также другие свои активы и обязательства, которые в последующем послужат подтверждением расходов физического лица". Талгат Тургаев

Заместитель руководителя управления государственных доходов по Ауэзовскому району добавил, что, кроме того, декларированию подлежат крупные приобретения стоимостью свыше 20 тыс. МРП (73 840 000 тенге в 2024 году) в Казахстане и за рубежом.

Касательно того, какие активы за рубежом необходимо задекларировать, Талгат Тургаев перечислил:

недвижимость, транспортные средства;

доли участия в иностранных компаниях или жилищном строительстве;

денежные средства на счетах в иностранных банках, если их сумма превышает 1000 МРП;

ценные бумаги, производные финансовые инструменты;

средства на брокерских счетах;

объекты интеллектуальной собственности, авторского права;

цифровые активы;

дебиторскую/кредиторскую задолженность;

инвестиционные и драгоценные металлы;

имущество стоимостью свыше 1000 МРП (например, антиквариат, предметы роскоши).

Замруководителя ведомства отметил, что по новым законодательным требованиям декларацию об активах и обязательствах физического лица обязаны предоставлять:

граждане и резиденты Казахстана, владеющие имуществом за рубежом;

кандидаты на выборные и государственные должности;

лица, претендующие на статус крупного участника банка, рынка ценных бумаг или страховых организаций;

лица, занимающиеся частной практикой;

граждане, желающие добровольно подать декларацию.

Ранее Zakon.kz писал, какие категории граждан будут освобождены от сдачи декларации об активах и обязательствах в 2025 году.