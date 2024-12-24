Доллар в Казахстане резко подешевел на 7 тенге

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 24 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 515,89 тенге, снизившись сразу на 7,47 тенге.

Курс юаня вырос на 1 тенге, достигнув отметки 70,81 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 514,99-524,64 тенге, евро – по 535,05-541,89 тенге, рубли – по 5,09-5,17 тенге.

Вместе с тем нефть дорожает на торгах 24 декабря. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,66%, до 72,80 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,74%, до 69,75 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 523,72 тенге, евро – в 544,09 тенге, рубля – в 5,2 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 декабря, можно здесь.