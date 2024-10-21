Доллар подешевел еще на три тенге

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 481,68 тенге, снизившись еще на 2,93 тенге.



Средневзвешенный курс юаня также понизился и составил 67,82 тенге (-0,34).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482,9-485,9 тенге, евро – по 523,5-528 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 21 октября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,99%, до 73,78 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 1,18%, до 69,50 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 485,04 тенге, евро – в 525,98 тенге, рубля – в 5,04 тенге.



Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 октября, можно здесь.

18 октября, в пятницу, курс доллара на торгах снизился на 2,09 тенге.