Доллар резко подешевел на торгах в Казахстане

Сегодня, 6 декабря 2024 года, в 15:30 на Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге.

Средневзвешенный курс юаня снизился на 0,98 тенге, составив 71,06 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512,82-518,34 тенге, евро – по 540,8-548,44 тенге, рубли – по 5,05-5,19 тенге.

Утром Нацбанк Казахстана установил курс доллара в 524,65 тенге, евро – в 552,19 тенге, рубля – в 5,14 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту во второй половине дня 5 декабря 2024 года, можно здесь.