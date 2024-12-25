Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 515,89 тенге, евро – 536,32 тенге, рубля – 5,17 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517,57 тенге, продажи – 523,19 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 533,95 тенге, продажи – 543,02 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,11 тенге, продажи – 5,20 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 517,76 тенге, продажи – 522,97 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 535,56 тенге, продажи – 541,89 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,10 тенге, продажи – 5,20 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 519,65 тенге, продажи – 522,98 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 537 тенге, продажи – 544,35 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,09 тенге, продажи – 5,17 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту во второй половине дня 24 декабря 2024 года, можно здесь.