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Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 декабря

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 11:12 Фото: pexels
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 25 декабря 2024 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 515,89 тенге, евро – 536,32 тенге, рубля – 5,17 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517,57 тенге, продажи – 523,19 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 533,95 тенге, продажи – 543,02 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,11 тенге, продажи – 5,20 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 517,76 тенге, продажи – 522,97 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 535,56 тенге, продажи – 541,89 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,10 тенге, продажи – 5,20 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 519,65 тенге, продажи – 522,98 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 537 тенге, продажи – 544,35 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,09 тенге, продажи – 5,17 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту во второй половине дня 24 декабря 2024 года, можно здесь.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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