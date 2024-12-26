Итоги 2024 года: насколько выросли международные резервы Казахстана
Нацинальный банк Казахстана опубликовал исследование по оценке устойчивости внешних резервов Казахстана. При этом в исследовании учитывались и золотовалютные резервы, и активы Нацфонда (НФРК).
Одной из основных функций НФРК является сберегательная функция – формирование накоплений для будущих поколений. Однако в Казахстане сложилась практика использования средств НФРК как во время благоприятной внешней конъюнктуры (высокие цены на нефть), так и в относительно неблагоприятные времена, что ведет к его постепенному истощению, отмечают авторы отчета.
Начиная с 1 квартала 2020 года показатель достаточности внешних активов демонстрирует стабильный тренд на снижение. Это обусловлено, в основном, растущими государственными расходами, в том числе обеспеченными трансфертами из НФРК, и, как результат, более быстрым ростом денежной массы.
"Как правило, рост экономики сопровождается ростом потребностей страны в валютных резервах относительно объемов экономики. Однако активное изъятие средств из НФРК не способствует дальнейшему увеличению подушки безопасности страны".Исследование Национального банка РК
Далее следует вывод о том, что внешние активы Казахстана смогут покрыть потребность в иностранной валюте при кризисных ситуациях, однако использование средств НФРК как в кризисных, так и в некризисных ситуациях на постоянной основе может привести к его постепенному исчерпанию. Характерно, что одним из факторов снижения показателей достаточности внешних активов за последние четыре года являются растущие государственные расходы.
Фото: nationalbank.kz
Вместе с тем необходимо отметить, что в условиях инфляционного таргетирования основным инструментом НБРК является базовая ставка, которая в первую очередь реагирует на изменение внешних условий.
Отдельно в исследовании отмечаются факторы, влияющие на уровень и динамику резервов.
Во-первых, это рост депозитов населения и бизнеса на 10%, что привело к росту международных резервов на 4,4%. Основным каналом влияния депозитов на объемы резервов являются требования по размещению части средств БВУ во внутренние активы.
Во-вторых, это рост цен на золото на 10%, который при прочих равных условиях приводит к росту международных резервов на 3,8%. Это связано с тем, что доля монетарного золота в составе резервов составляет около 60% за последние шесть лет.
Из негативных факторов следует отметить рост импорта на 10%, который приводил к сокращению резервов на 8,7% при фиксированном курсе валют. При плавающем курсе сокращение резервов составляет 3,5%.
Другими словами, переход к режиму плавающего обменного курса приводит к снижению влияния импорта на международные резервы. Это является свидетельством функционирования валютного рынка без "активного" вмешательства со стороны НБРК.
Ранее мы сообщали, что чистые международные резервы Казахстана, включающие активы в свободно конвертируемой валюте, монетарное золото и средства Нацфонда, составили 105,1 млрд долларов США. Это абсолютный рекорд за всю историю страны.