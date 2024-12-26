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Финансы

Итоги 2024 года: насколько выросли международные резервы Казахстана

Золотые слитки, золото, деньги, накопления , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 12:23 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Международных резервов РК хватит, чтобы покрыть все возможные риски страны, включая кризисные явления или бегство капитала, сообщает Zakon.kz.

Нацинальный банк Казахстана опубликовал исследование по оценке устойчивости внешних резервов Казахстана. При этом в исследовании учитывались и золотовалютные резервы, и активы Нацфонда (НФРК).

Одной из основных функций НФРК является сберегательная функция – формирование накоплений для будущих поколений. Однако в Казахстане сложилась практика использования средств НФРК как во время благоприятной внешней конъюнктуры (высокие цены на нефть), так и в относительно неблагоприятные времена, что ведет к его постепенному истощению, отмечают авторы отчета.

Начиная с 1 квартала 2020 года показатель достаточности внешних активов демонстрирует стабильный тренд на снижение. Это обусловлено, в основном, растущими государственными расходами, в том числе обеспеченными трансфертами из НФРК, и, как результат, более быстрым ростом денежной массы.

"Как правило, рост экономики сопровождается ростом потребностей страны в валютных резервах относительно объемов экономики. Однако активное изъятие средств из НФРК не способствует дальнейшему увеличению подушки безопасности страны".Исследование Национального банка РК

Далее следует вывод о том, что внешние активы Казахстана смогут покрыть потребность в иностранной валюте при кризисных ситуациях, однако использование средств НФРК как в кризисных, так и в некризисных ситуациях на постоянной основе может привести к его постепенному исчерпанию. Характерно, что одним из факторов снижения показателей достаточности внешних активов за последние четыре года являются растущие государственные расходы.

график нацфонд, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 12:23

Фото: nationalbank.kz

Вместе с тем необходимо отметить, что в условиях инфляционного таргетирования основным инструментом НБРК является базовая ставка, которая в первую очередь реагирует на изменение внешних условий.

Отдельно в исследовании отмечаются факторы, влияющие на уровень и динамику резервов.

Во-первых, это рост депозитов населения и бизнеса на 10%, что привело к росту международных резервов на 4,4%. Основным каналом влияния депозитов на объемы резервов являются требования по размещению части средств БВУ во внутренние активы.

Во-вторых, это рост цен на золото на 10%, который при прочих равных условиях приводит к росту международных резервов на 3,8%. Это связано с тем, что доля монетарного золота в составе резервов составляет около 60% за последние шесть лет.

Из негативных факторов следует отметить рост импорта на 10%, который приводил к сокращению резервов на 8,7% при фиксированном курсе валют. При плавающем курсе сокращение резервов составляет 3,5%.

Другими словами, переход к режиму плавающего обменного курса приводит к снижению влияния импорта на международные резервы. Это является свидетельством функционирования валютного рынка без "активного" вмешательства со стороны НБРК.

Ранее мы сообщали, что чистые международные резервы Казахстана, включающие активы в свободно конвертируемой валюте, монетарное золото и средства Нацфонда, составили 105,1 млрд долларов США. Это абсолютный рекорд за всю историю страны.

Андрей Валентинов
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