Надежда на Китай: что ждет мировую экономику в 2025 году

Эксперты французского финансового конгломерата BNP Paribas представили глобальное исследование-прогноз "Известные неизвестные: проблемы, с которыми столкнется мировая экономика в 2025 году", сообщает Zakon.kz.

Отметим, что BNP Paribas – один из крупнейших банков Европы, занимающий девятое место среди финансовых организаций мира по активам.

Аналитики Markets 360 (команда по стратегии и экономике BNP Paribas, которая анализирует глобальные перспективы, - Прим.ред) считают, что в наступающем году мировая экономика столкнется с множеством "известных неизвестных". Это, прежде всего, конфликты на Ближнем Востоке и в Украине и выборы в Германии и, возможно, во Франции.

Однако главной неизвестностью 2025 года станет политика Дональда Трампа.

"Наше основное предположение заключается в том, что избранный президент Дональд Трамп выполнит большинство, если не все, своих предвыборных обещаний по внешней, экономической и торговой политике, включая даже те, которые могут нанести вред экономике США, такие как импортные пошлины", — говорит главный экономист и руководитель Markets 360 Луиджи Сперанца.

Базовый сценарий Markets 360 предполагает, что импортные пошлины США на Китай и остальной мир увеличатся, а не будут просто использоваться в качестве инструмента давления во время переговоров. Также аналитики не исключают потерю рабочих мест в государственном управлении и сдерживающее воздействие на производительность из-за более жесткой иммиграционной политики в США.

Спустя полгода после начала работы кабинета Трампа в США начнут расти цены, что замедлит экономический рост в стране и приведет к более жесткой политике со стороны ФРС. Все это вызовет глобальные "волновые" эффекты, которые прокатятся по экономикам всего мира.

Команда Markets 360 ожидает, что в Еврозоне, где и так слабый рост производства, усиление протекционизма со стороны США явится еще одним препятствием для восстановления.

Помимо этого, эксперты пророчат фискальное стимулирование во второй половине 2025 года в ЕС, обусловленное переосмыслением долгового тормоза в Германии и вероятным увеличением расходов на оборону.

В противовес политике Трампа выступит политика Китая. Экономисты считают, что китайские власти, вероятно, так же отреагируют на политику США дополнительными фискальными и прочим мерами. Однако, часть вероятных ответных мер будет направлена на инвестиции, а значит, и на увеличение мощностей в КНР, и это станет дезинфляционным фактором для остального мира.

Что касается экономической политики на развивающихся рынках (в том числе и в Казахстане), которые тоже пострадают от американских пошлин, то и они начнут принимать меры противодействия, что еще больше запутает мировую экономику в 2025 году.

Кстати говоря, некоторые векторы будущей политики Трампа 2.0 уже начинают проявляться. Так, The Washington Post утверждает, что Дональд Трамп дал понять европейским странам о грядущем сокращении помощи Украине. По данным издания, Трамп при этом воздействует на страны Европы, чтобы те, в свою очередь, наоборот, увеличили помощь Киеву.

Ранее Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента, которая приступит к работе 20 января следующего года. При этом он подчеркнул, что не может полностью гарантировать окончание конфликта в Украине.

О том, как мировые рынки отреагировали на избрание Трампа президентом США, читайте в материале "Америке хорошо, остальным не очень".