Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 января

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 30 января 2025 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 516,85 тенге, евро – 537,68 тенге, рубля – 5,26 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517,15 тенге, продажи – 523,12 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 538,42 тенге, продажи – 544,43 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,18 тенге, продажи – 5,29 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 518,89 тенге, продажи – 521,13 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 539,11 тенге, продажи – 543,20 тенге. Курс рубля во бменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,18 тенге, продажи – 5,27 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 517,46 тенге, продажи – 520,48 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 539,74 тенге, продажи – 544,50 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,22 тенге, продажи – 5,28 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться

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