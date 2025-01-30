Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 516,85 тенге, евро – 537,68 тенге, рубля – 5,26 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517,15 тенге, продажи – 523,12 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 538,42 тенге, продажи – 544,43 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,18 тенге, продажи – 5,29 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 518,89 тенге, продажи – 521,13 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 539,11 тенге, продажи – 543,20 тенге.
Курс рубля во бменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,18 тенге, продажи – 5,27 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 517,46 тенге, продажи – 520,48 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 539,74 тенге, продажи – 544,50 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,22 тенге, продажи – 5,28 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться