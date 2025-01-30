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Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 января

Обмен валют, деньги, обменник, обменники, иностранная валюта, курс валют, курс обмена, пункт обмена валют , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 11:03 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 30 января 2025 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 516,85 тенге, евро – 537,68 тенге, рубля – 5,26 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517,15 тенге, продажи – 523,12 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 538,42 тенге, продажи – 544,43 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,18 тенге, продажи – 5,29 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 518,89 тенге, продажи – 521,13 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 539,11 тенге, продажи – 543,20 тенге.

Курс рубля во бменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,18 тенге, продажи – 5,27 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 517,46 тенге, продажи – 520,48 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 539,74 тенге, продажи – 544,50 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,22 тенге, продажи – 5,28 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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