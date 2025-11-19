#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
521.01
603.43
6.42
Финансы

16 триллионов: в какие регионы Казахстана уходят инвестиционные деньги

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 16:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Объем инвестиций в основной капитал в Казахстане за январь–октябрь 2025 года достиг 15 955,8 млрд. тенге, что в сопоставимых ценах на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Zakon.kz.

География инвестиционного бума

Несмотря на положительную общереспубликанскую динамику, региональная картина выглядит контрастно, указывая на смену внутренних инвестиционных приоритетов.

По данным Бюро национальной статистики, наибольший прирост инвестиций в физическом объеме (ИФО) зафиксирован в нескольких регионах, далеких от традиционной сырьевой базы:

  • Акмолинская область – увеличение на 55,4%.
  • Павлодарская область – рост на 50,3%.
  • Жамбылская область – рост на 38,3%.
  • Астана – рост на 31,4%, что подтверждает статус столицы, как ключевого центра привлечения капитала.
  • Также значительный вклад внесли Актюбинская (рост на 29,1%) и Туркестанская (на 24,2%) области.

С точки зрения абсолютного объема, Астана (12,1%) и Алматы (10,3%) остаются главными магнитами для капитала, аккумулируя более пятой части всех республиканских инвестиций.

инвестиции в РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 16:23

Фото: Zakon.kz

Существенный рост капитальных вложений свидетельствует о диверсификации экономики, что подтверждает резкое падение инвестиций в нефтедобывающей Атырауской области, где ИФО в основной капитал рухнул на 29,7%. Это падение стало самым глубоким среди всех регионов и указывает на завершение или замедление крупного инвестиционного цикла в ключевых нефтегазовых проектах. Единственным другим регионом с отрицательной динамикой стала область Абай (–0,9%).

Секторальный сдвиг в сторону обработки

Основная доля инвестиций традиционно пришлась на промышленность (38,2%), но внутри этого сектора наблюдается важный сдвиг:

  • Горнодобывающая промышленность – удельный вес снизился до 15,2%, а ИФО упал на 16,8% (83,2% к прошлому году).
  • Обрабатывающая промышленность – демонстрирует уверенный рост: ИФО увеличился на 23,3% при удельном весе 10,6%.
  • Энергетика (снабжение электроэнергией, газом и паром) – показала самый впечатляющий рост ИФО – на 57,2% (удельный вес 8,8%), что указывает на массовую модернизацию инфраструктуры.

Вне промышленности значительные объемы инвестиций направлены в:

  • операции с недвижимым имуществом (18,7%);
  • транспорт и складирование (18,1%) – ИФО увеличился на 14,8%;
  • образование (6,5%) – ИФО вырос на 52,1%.

Рост государственного финансирования

Главным источником финансирования (62,9% от общего объема) остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 10 032,6 млрд. тенге.

При этом наблюдается резкое увеличение роли бюджетных средств в финансировании экономики:

  • Доля государственного бюджета в общем объеме инвестиций выросла с 14,6% в 2024 году до 22,8% в 2025 году.
  • ИФО бюджетных средств увеличился на 32,1% по сравнению с прошлым годом.

Доля банковской сферы остается крайне низкой – всего 4,1% от общего объема инвестиций в основной капитал, что подчеркивает слабую связь между реальным сектором и финансовым рынком.

Что касается адресности инвестиций, то почти 67,5% всех затрат было направлено на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений. На приобретение машин, оборудования и транспортных средств пришлось 28% общего объема. При этом крупные и средние предприятия освоили около половины общереспубликанского объема капитальных вложений. Это вновь свидетельствует об их доминирующей роли в формировании производственной базы страны.

Ранее мы сообщили о громадных иностранных инвестициях в экономку Казахстана в ноябре 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Почему банки Казахстана не хотят кредитовать экономику
13:03, 29 сентября 2025
Почему банки Казахстана не хотят кредитовать экономику
Карагандинская область – лидер по инвестициям в Казахстане
15:42, 30 декабря 2024
Карагандинская область – лидер по инвестициям в Казахстане
Объем инвестиций вырос в Казахстане почти на 7%
16:04, 29 ноября 2022
Объем инвестиций вырос в Казахстане почти на 7%
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: