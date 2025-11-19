16 триллионов: в какие регионы Казахстана уходят инвестиционные деньги

Объем инвестиций в основной капитал в Казахстане за январь–октябрь 2025 года достиг 15 955,8 млрд. тенге, что в сопоставимых ценах на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Zakon.kz.

География инвестиционного бума

Несмотря на положительную общереспубликанскую динамику, региональная картина выглядит контрастно, указывая на смену внутренних инвестиционных приоритетов.

По данным Бюро национальной статистики, наибольший прирост инвестиций в физическом объеме (ИФО) зафиксирован в нескольких регионах, далеких от традиционной сырьевой базы:

Акмолинская область – увеличение на 55,4%.

Павлодарская область – рост на 50,3%.

Жамбылская область – рост на 38,3%.

Астана – рост на 31,4%, что подтверждает статус столицы, как ключевого центра привлечения капитала.

Также значительный вклад внесли Актюбинская (рост на 29,1%) и Туркестанская (на 24,2%) области.

С точки зрения абсолютного объема, Астана (12,1%) и Алматы (10,3%) остаются главными магнитами для капитала, аккумулируя более пятой части всех республиканских инвестиций.

Фото: Zakon.kz

Существенный рост капитальных вложений свидетельствует о диверсификации экономики, что подтверждает резкое падение инвестиций в нефтедобывающей Атырауской области, где ИФО в основной капитал рухнул на 29,7%. Это падение стало самым глубоким среди всех регионов и указывает на завершение или замедление крупного инвестиционного цикла в ключевых нефтегазовых проектах. Единственным другим регионом с отрицательной динамикой стала область Абай (–0,9%).

Секторальный сдвиг в сторону обработки

Основная доля инвестиций традиционно пришлась на промышленность (38,2%), но внутри этого сектора наблюдается важный сдвиг:

Горнодобывающая промышленность – удельный вес снизился до 15,2%, а ИФО упал на 16,8% (83,2% к прошлому году).

Обрабатывающая промышленность – демонстрирует уверенный рост: ИФО увеличился на 23,3% при удельном весе 10,6%.

Энергетика (снабжение электроэнергией, газом и паром) – показала самый впечатляющий рост ИФО – на 57,2% (удельный вес 8,8%), что указывает на массовую модернизацию инфраструктуры.

Вне промышленности значительные объемы инвестиций направлены в:

операции с недвижимым имуществом (18,7%);

транспорт и складирование (18,1%) – ИФО увеличился на 14,8%;

образование (6,5%) – ИФО вырос на 52,1%.

Рост государственного финансирования

Главным источником финансирования (62,9% от общего объема) остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, объем которых составил 10 032,6 млрд. тенге.

При этом наблюдается резкое увеличение роли бюджетных средств в финансировании экономики:

Доля государственного бюджета в общем объеме инвестиций выросла с 14,6% в 2024 году до 22,8% в 2025 году.

ИФО бюджетных средств увеличился на 32,1% по сравнению с прошлым годом.

Доля банковской сферы остается крайне низкой – всего 4,1% от общего объема инвестиций в основной капитал, что подчеркивает слабую связь между реальным сектором и финансовым рынком.

Что касается адресности инвестиций, то почти 67,5% всех затрат было направлено на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений. На приобретение машин, оборудования и транспортных средств пришлось 28% общего объема. При этом крупные и средние предприятия освоили около половины общереспубликанского объема капитальных вложений. Это вновь свидетельствует об их доминирующей роли в формировании производственной базы страны.

