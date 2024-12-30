Каким будет индекс доллара в 2025 году - прогнозы экономистов

20 января 2025 года США встретят нового президента. Этого события с напряжением ждет весь мир, потому что президентство Дональда Трампа сулит многие сюрпризы. В конечном итоге от него будет зависеть судьба доллара, а значит, и тенге, сообщает Zakon.kz.

Чтобы сделать попытку более-менее точного прогноза, давайте посмотрим, как вел себя курс доллара при Джо Байдене, и как изменился индекс USD с 5 ноября – дня последних президентских выборов в Америке.

Во времена президентства Джо Байдена доллар находился в состоянии крайней турбулентности. Так, в мае 2021 года, спустя всего четыре месяца доллар настолько упал по отношению к мировым валютам, что его индекс составил 89,99 пунктов. К осени 2022 года индекс USD подскочил до 112,08, потом снова упал, затем опять поднялся и так далее.

Индекс USD в 2024 году. Фото: investing

Такое поведение главной мировой валюты объясняется несколькими причинами: это и последствия пандемии COVID-19, и результаты денежно-кредитной политики Центробанков ведущих стран (ФРС – прежде всего), и неожиданные геополитические события, и торговые войны и санкции.

В итоге доля доллара за четыре года правления Джо Байдена в мировых резервах достигала абсолютных минимумов за четверть века.

А вот 5 ноября 2024, как только стало известно, что Дональд Трамп одерживает победу, все изменилось (подробнее — в нашем материале "Как победа Трампа взбудоражила мировую экономику"). Доллар пошел вверх и растет до сих пор. В результате индекс доллара с 99,879 пунктов в октябре вырос до 107,790% в конце декабря (Индекс USD — это геометрически рассчитываемый показатель шести основных валют — евро, канадский доллар, японская иена, британский фунт, швейцарский франк и шведская крона — к доллару США, — Прим.ред).

Что будет с курсом доллара дальше? Он, очевидно, будет расти, по крайней мере, в первой половине 2025 года. Ведь Трамп пообещал ввести новые пошлины на весь импорт, а на китайский – особенно. Также новый резидент планирует снизить налоги для корпораций, производящих товары в Америке. Ну и, наконец, он обещает "затушить" все мировые конфликты – а это уберет многие внешние риски для доллара.

Хуже всего придется евро. Как пишет Bloomberg, по крайней мере 10 ведущих инвестиционных банков мира снизили свои прогнозы касательно евро.

"Если программа Трампа будет реализована в полную силу и быстро, без ответной политики со стороны Европы или Китая, мы можем увидеть падение евро к доллару до уровня 0,95 цента или даже ниже", – цитирует Bloomberg слова ведущего специалиста Deutsche Bank Джорджа Саравелоса.

А что дальше? А дальше – еще интересней. Китай и Евросоюз, безусловно, начнут принимать ответные меры. Высокие пошлины на импорт способны разогнать инфляцию в самих США. И доллар может "не выдержать".

"В течение второго срока Трампа риски политического, фискального, внешнего и центробанковского кризисов могут полностью подорвать нынешнюю силу американской валюты. Таким образом, инвесторам не следует исключать, что сам доллар достигнет новых исторических минимумов в течение следующих четырех лет", — пишут "Ведомости" со ссылкой на главного экономиста Банка Сингапура Мансура Мохи-уддина.

Что же ожидать Казахстану и другим развивающимся странам? Как полагает финансист Арсен Темирбаев, ничего фатального не произойдет.

"Трамп может повлиять на увеличение добычи нефти и газа, а значит, и снизить цены на сырье, но только косвенно. То, каким будет баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти, зависит от многих составляющих, а не только от воли одного человека". Арсен Темирбаев

Возможно, что цены на нефть будут умеренно снижаться, но глобального обмана не произойдет – слишком много факторов участвуют в ценообразовании стратегически важного ресурса. Самое главное, чтобы нефть удержалась на уровне 70-75 долларов за баррель, тогда бюджету Казахстана ничего не угрожает, — уверен эксперт.

Ранее мы писали о том, что в противовес экономической политике Трампа может выступить политика Китая. Китайские власти, вероятно, так же отреагируют на политику США дополнительными фискальными и прочими мерами. При этом часть вероятных ответных мер будет направлена на инвестиции, а значит, и на увеличение мощностей в КНР, и это станет дезинфляционным фактором для остального мира.