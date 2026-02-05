Почему в Казахстане упал курс доллара – аналитики

Курс доллара в РК второй день подряд держится ниже психологической отметки 500 тенге. Может ли эта динамика подтверждать, что тренд на укрепление национальной валюты носит не разовый, а системный характер, разбирался Zakon.kz.

Почему доллар теряет позиции

По данным валютного рынка, за последнюю неделю доллар подешевел на 0,54%, за месяц – на 2,57%, а за полгода – сразу на 7%. Если сравнивать с показателями годичной давности, 4 февраля 2025 года доллар торговался по 520,27 тенге.

С осеннего максимума курс доллара снизился более чем на 50 тенге. Сейчас на международном рынке "Форекс" доллар торгуется вблизи уровня 496 тенге, что дополнительно подтверждает устойчивость текущего движения.

Особенно показательной стала динамика торгов в среду, 4 февраля. Как отмечает экономист Эльдар Шамсутдинов, доллар завершил сессию на уровне 498,46 тенге, снизившись на 4,59 тенге, или на 0,91%. Это позволило обновить минимумы начала года и закрепиться ниже отметки 500 тенге без попыток внутридневного восстановления.

При этом объем торгов по доллару вырос до 364,4 млн долларов, увеличившись на 57,9%, а количество сделок почти удвоилось и составило 1 112.

"Рост активности на фоне падения курса указывает не на формирование устойчивого спроса, а на ускоренное движение и перераспределение ликвидности". Эльдар Шамсутдинов

Дополнительную поддержку тенге оказывает внешний рынок. Фьючерс на доллар к рублю на Московской бирже снизился до 76,92 рубля, при этом арбитраж с внутренним рынком Казахстана сохранялся в пределах 0,4-0,6 тенге и не сдерживал ослабление доллара.

Фото: Zakon.kz

Фактор налоговой недели

По данным Первого кредитного бюро, официальный курс доллара, установленный Национальным банком на 5 февраля, – минимальное значение с весны 2025 года и первый выход ниже отметки 500 тенге с начала декабря.

Аналитики связывают текущую динамику с приближением налоговой недели.

"Для уплаты налогов компаниям-экспортерам требуется тенге, что стимулирует продажу иностранной валюты". Первое кредитное бюро

Именно этот фактор ранее рассматривался рынком как ключевой драйвер временного укрепления национальной валюты в начале февраля.

Роль политики Нацбанка

Фоном для укрепления тенге продолжает оставаться умеренно жесткая денежно-кредитная политика Национального банка. Повышение базовой ставки до 18% осенью прошлого года и ее последующее сохранение повысили привлекательность тенговых инструментов, в том числе для нерезидентов.

Дополнительное влияние ранее оказывали операции зеркалирования, в рамках которых регулятор продавал валюту для изъятия избыточной тенговой ликвидности. Эти меры усиливали позиции национальной валюты в октябре и ноябре и сформировали основу для текущего движения.

Что будет с курсом дальше?

Среди внешних факторов аналитики также выделяют падение индекса доллара и рост цен на нефть. В Goldman Sachs ожидают постепенную коррекцию доллара на фоне менее исключительного роста экономики США и смещения интереса инвесторов в сторону более проциклических валют.

При этом эксперты подчеркивают, что дальнейшее ослабление доллара, вероятнее всего, будет происходить медленно и неравномерно. Поддержка американской валюты сохраняется, однако без выраженного импульса для нового укрепления.

Что касается нефти, то цена на баррель марки Brent держится на уровне 68-69 долларов. За месяц актив прибавил больше 10% стоимости на фоне очередной эскалации на Ближнем Востоке.

В целом текущая динамика говорит о том, что позиции тенге остаются относительно устойчивыми. Снижение курса доллара ниже 500 тенге стало результатом сочетания внешних и внутренних факторов, и пока рынок не видит сигналов к резкому развороту тренда.

В конце отметим, что в течение всего прошлого года по паре USD/KZT делались самые разные прогнозы: от 480 до 560 тенге за доллар. Последний по счету прогноз был сделан аналитиками AERC – 546 тенге к концу 2026 года.