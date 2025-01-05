Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 525,11 тенге, евро – 546,74 тенге, рубля – 4,88 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 526,93 тенге, продажи – 533,92 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 537,05 тенге, продажи – 549,96 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 5,05 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 524,81 тенге, продажи – 529,08 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 541,59 тенге, продажи – 548,65 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,92 тенге, продажи – 5,06 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 527,56 тенге, продажи – 530,74 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 538,59 тенге, продажи – 545,94 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,89 тенге, продажи – 5,01 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.