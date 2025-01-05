Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 января

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 5 января 2025 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 525,11 тенге, евро – 546,74 тенге, рубля – 4,88 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 526,93 тенге, продажи – 533,92 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 537,05 тенге, продажи – 549,96 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 5,05 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 524,81 тенге, продажи – 529,08 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 541,59 тенге, продажи – 548,65 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,92 тенге, продажи – 5,06 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 527,56 тенге, продажи – 530,74 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 538,59 тенге, продажи – 545,94 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,89 тенге, продажи – 5,01 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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