Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 января

Фото: pexels

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 8 января 2025 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 527,3 тенге, евро – 544,86 тенге, рубля – 4,95 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 529,81 тенге, продажи – 536,93 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 544,8 тенге, продажи – 555 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,03 тенге, продажи – 5,18 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 528,89 тенге, продажи – 532,63 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 544,26 тенге, продажи – 550,95 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,03 тенге, продажи – 5,15 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 528,79 тенге, продажи – 531,84 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 542,84 тенге, продажи – 548,68 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,01 тенге, продажи – 5,13 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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