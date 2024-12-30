Какие продукты питания подешевели в 2024 году в Казахстане
За последнюю неделю, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, цены на корзину СЗПТ выросли на 0,2%, а с начала декабря на 0,4%.
Больше всего за неделю подорожали:
картофель (+1,8%), капуста (+2,5%), курятина (+0,3%), говядина (+0,1%), хлеб (+0,2%), яйца (+0,1%), сливочное масло (+0,3%), кефир (+0,2%), молоко (+0,2%), творог (+0,1%).
Если же брать годовой рост цен, то мы увидим, что сильнее всего подорожали с января 2024 года:
- картофель: +37,5%
- репчатый лук: +21,9%
- масло сливочное несоленое: +9,6%
- хлеб пшеничный из муки первого сорта: +7,4%
- мясо курицы: +7,2%
- кефир: +5,4%
- молоко: +5,2%
- творог: +4,3%
- соль: +12,2%.
Однако, есть в корзине социально-значимых продовольственных товаров продукты, которые стали за год дешевле. Это:
- мука пшеничная первого сорта: – 6,4%
- рис шлифованный, полированный (весовой): — 8,2%
- крупа гречневая (весовая): — 35%
- морковь: — 9,2%
- сахар-песок: — 3,3%
Такие неплохие данные стали возможны благодаря работе правительства и местных властей по созданию стабилизационных фондов и ряда административных мер по ограничению роста цен на товары из корзины СЗПТ.
В начале декабря 2024 года вице-премьер Серик Жумангарин поручил акиматам областей и городов республиканского значения совместно с Минторговли увеличить число сельскохозяйственных ярмарок, чтобы обеспечить жителей страны продуктами по доступным ценам.
Отметим, что социально значимый продовольственный товар – продовольственный товар, за счет которого удовлетворяются физиологические потребности человека. Сегодня в корзину СЗПТ входит 19 наименований товаров.