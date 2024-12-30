Какие продукты питания подешевели в 2024 году в Казахстане

С начала года цены основные продукты питания показали небольшой рост - всего 1,3%. Во многом это заслуга правительства РК, которое ввело жесткий контроль на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ), сообщает Zakon.kz.

За последнюю неделю, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, цены на корзину СЗПТ выросли на 0,2%, а с начала декабря на 0,4%.

Больше всего за неделю подорожали:

картофель (+1,8%), капуста (+2,5%), курятина (+0,3%), говядина (+0,1%), хлеб (+0,2%), яйца (+0,1%), сливочное масло (+0,3%), кефир (+0,2%), молоко (+0,2%), творог (+0,1%).

Если же брать годовой рост цен, то мы увидим, что сильнее всего подорожали с января 2024 года:

картофель: +37,5%

репчатый лук: +21,9%

масло сливочное несоленое: +9,6%

хлеб пшеничный из муки первого сорта: +7,4%

мясо курицы: +7,2%

кефир: +5,4%

молоко: +5,2%

творог: +4,3%

соль: +12,2%.

Однако, есть в корзине социально-значимых продовольственных товаров продукты, которые стали за год дешевле. Это:

мука пшеничная первого сорта: – 6,4%

рис шлифованный, полированный (весовой): — 8,2%

крупа гречневая (весовая): — 35%

морковь: — 9,2%

сахар-песок: — 3,3%

Такие неплохие данные стали возможны благодаря работе правительства и местных властей по созданию стабилизационных фондов и ряда административных мер по ограничению роста цен на товары из корзины СЗПТ.

В начале декабря 2024 года вице-премьер Серик Жумангарин поручил акиматам областей и городов республиканского значения совместно с Минторговли увеличить число сельскохозяйственных ярмарок, чтобы обеспечить жителей страны продуктами по доступным ценам.

Отметим, что социально значимый продовольственный товар – продовольственный товар, за счет которого удовлетворяются физиологические потребности человека. Сегодня в корзину СЗПТ входит 19 наименований товаров.

