Как изменится цена на золото в 2025 году – мнения экспертов

В начале 2025 года цена на золото перешла в "режим ожидания" – рынок ждет вступления в должность президента США Дональда Трампа и последующих за этим изменений в экономической политике Америки, - сообщает Zakon.kz.

Следует сказать, что 2023 и 2024 годы были временем активнейшей скупки золота государствами планеты. При этом Казахстан занял четвертое место в мире по закупкам золота, обогнав даже Россию. Общий уровень золотых запасов республики на середину прошлого года превысил 310 тонн. Самым крупным покупателем оказалась Турция, купив 14,1 тонны. На втором месте – Индия с 5,1 тонны, на третьем – Китай с 5 тоннами, следует из отчета World Gold Council (Всемирного совета по золоту).

Кто больше всего покупал золота в 2024 году. Фото: gold.org

В результате таких действий за 12 месяцев прошлого года золото подрожало на 27%, достигнув исторического максимума в 2,8 тысяч долларов за унцию (1 тройская унция = 31,1034768 граммов, — прим.ред.).

Однако, предстоящее возвращение Трампа в Белый дом может еще сильней повлиять на цены золота как защитного актива. В преддверии смены руководства в Вашингтоне многие центробанки "для гарантии" продолжают скупать золото.

"Мы по-прежнему видим те же факторы, которые поддерживали золото в 2024 году — продолжающиеся закупки центральными банками с желанием диверсифицировать свои резервы и продолжающееся снижение ставок в США, поддерживающее инвестиционный спрос", отметил в интервью ИА Reuters аналитик UBS Джованни Стауново.

Фото: bullion-rates.com

Золото – прекрасный защитный инструмент от инфляции, поэтому дешеветь оно точно не будет, — считает финансовый аналитик Арсен Темирбаев. А вот насколько драгметалл вырастет в цене в 2025 году – это вопрос со многими составляющими.

По мнению аналитика, на цену золота будут влиять те же факторы, которые были и в 2024 году.

"Это геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, в Украине, вокруг Тайваня. Это огромный спрос на золото со стороны ряда государств. Это возможное продолжение снижения ставки ФРС США. Это, наконец, возможные действия Трампа в плане новых торговых пошлин". Арсен Темирбаев

Если Трамп увеличит торговые тарифы, то не исключен всплеск инфляции в США, так как подорожает большинство импортных товаров. И это поднимет цену золота как контрифляционного инструмента, — уверен финансист.

"Однако, политика Трампа может изменить настроение инвесторов, которые сочтут вложения в акции и другие активы более прибыльными, чем вложения в золото. И это плохо для золота". Арсен Темирбаев

Как бы то ни было, инвестировать в золото в любом случае будет выгодно, так как рост его цены никак не может быть меньше темпа роста инфляции.

"Наверное, самым разумным будет спрогнозировать цену золота в 2025 году на уровне 3 000 долларов за унцию. Цена в тенге составит 51-52 тысяч тенге за грамм". Арсен Темирбаев

Отметим, что сегодня, 5 января 2025 года стоимость грамма золота по курсу Нацбанка РК составляет 44 811.69 тенге за грамм. Ранее мы рассказали об особенностях долгосрочных инвестиций в золото.