Чему Трамп может научиться у Казахстана – мнение эксперта

Экономическая политика президента США Дональда Трампа - "трампономика 2.0" – будет иметь много схожих черт с "новой" экономической политикой Казахстана. Какие же это схожие особенности и чему две страны могут поучиться друг у друга – в материале Zakon.kz.

Так называемую трампономику мы уже наблюдали в период первого президентского срока Дональда Трампа на посту президента США с 2017 по 2021 год. Обнаружилось, что многое, что происходило тогда в экономике Америки, совпадало с действиями правительства Казахстана, считает экономист Тулеген Аскаров.

Эксперт выделяет несколько приоритетных направлений, характерных и для США, и для Казахстана в 2025 году:

Снижение доли участия государства в экономике; Особая роль энергетической, в том числе газовой и нефтяной отрасли в экономике; Деятельность экономик двух стран основана на долларе как основе финансовой устойчивости; Повышенное внимание к социальным сетям как к объекту инвестирования.

А вот отличия у двух стран, как известно, наблюдаются в подходе к зеленой экономике. Новый "старый" президент США – "климатический скептик", который намерен увеличивать использование традиционных источников энергии. Так, при Трампе в 2020 году США вышли из Парижского соглашения. Трамп во время своего первого срока активно ратовал за увеличение добычи угля, нефти и газа, считая, что ESG (Environmental, Social, Governance) – принципы деятельности, основанные на защите окружающей среды, – мистификация, созданная зарубежными странами для ослабления промышленности Америки.

Пока Трамп никак не проявил приверженность ко всем указанным принципам, и глобальный рынок отреагировал на его выступления во время инаугурации лишь частично: много обещаний, но мало дела, отмечает эксперт.

"Мало того, мы видим некоторое падение доллара по отношению к другим валютам. Например, доллар падает к евро, к канадскому доллару и мексиканскому песо на фоне отсутствия обещаний Трампа во время инаугурации о "пошлинах первого дня" – Трамп не обозначил введение тарифов в числе своих главных задач". Тулеген Аскаров

Характерно, что после заявлений Трампа о скором разрешении конфликта в Украине прекратил падение и рубль – по отношению к доллару его курс замер на отметке 101,9579 рублей за доллар, а по отношению к тенге даже немного вырос.

Намного расходимся мы с США и по поводу добычи нефти. Как известно из сверстанного бюджета РК на 2025 год, нас бы устроила цена нефти в 75 долларов за баррель. Трамп же хочет буквально "залить" США и, если получится, весь мир, дешевой нефтью – речь идет даже о 40-50 долларах за баррель. Для этого он намерен разрешить бурение скважин на Аляске и ввести налоговые послабления для нефтедобытчиков.

Материал по теме Сможет ли Трамп залить весь мир дешевой нефтью – экономисты

"Если Трампу удастся обрушить цену нефти хотя бы на 10-15% от существующей цены, это будет большой удар для нашей страны, и нам придется перекраивать многие статьи только что принятого бюджета". Тулеген Аскаров

Еще один очень интересный момент в "трампономике 2.0" – это повышенный интерес к социальным сетям, чего не было во время первого срока Трампа.

"За восемь лет социальные сети выросли и превратились не просто в инструменты политического влияния, но и в доходный бизнес". Тулеген Аскаров

Казахстан так же проявляет интерес к цифровым услугам, утверждает экономист. Во-первых, с 2022 года у нас действует так называемый "налог на Google", направленный на справедливое налогообложение международных компаний, оказывающих цифровые услуги казахстанским потребителям.

В 2022 году этот налог принес в бюджет Казахстана 10,4 млрд тенге, а в 2024 году – уже больше 23,3 млрд тенге.

Материал по теме "Налог на Google" в Казахстане перевыполнен в несколько раз

"Во-вторых, деньги Нацфонда РК активно вкладываются в акции американских цифровых гигантов, в том числе и социальные сети. Чем лучше будут работать различные электронные площадки, тем больше денег будет у Нацфонда, тем весомей будут отчисления в пользу детей Казахстана". Тулеген Аскаров

Вот почему Трамп намерен решить судьбу TikTok, что называется, по мирному. Это указ об отсрочке запрета сервиса, чтобы в будущем найти покупателя для приложения.

Трамп добавил, что США стоит владеть 50%-ной долей в совместной с TikTok организации.

"Сделав это, мы спасем TikTok, сохраним его в надежных руках и позволим ему заявить о себе". Дональд Трамп

Отметим, что 19 января 2025 года соцсеть TikTok перестала работать в США. При заходе в приложение у американских пользователей появляется уведомление: "Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok". Так выполняется решение Верховного суда США, вынесенное "по соображениям национальной безопасности".

А вот чему Трампу можно поучиться у Казахстана, так это программам по снижению стоимости жизни населения.

"Например, в Казахстане уже много лет обозначена корзина социально значимых продовольственных товаров, куда входят больше 20 наименований. Правительство РК неустанно мониторит стоимость СЗПТ и, если надо, вносит свои коррективы". Тулеген Аскаров

По словам эксперта, в США после пандемии COVID-19 стоимость жизни очень сильно выросла. Это касается не столько роста цен продуктов питания или промышленных товаров, сколько добавленной стоимости – "накруток", которые осуществляются сферой услуг, общепита и так далее.

Казахстан же, в свою очередь, мог бы перенять у Америки политику общественного "надзора за экономикой". Как известно, президент США уже подписал указ о создании Департамента эффективности правительства (DOGE), который будет возглавлять миллиардер Илон Маск.

Отметим, что, несмотря на название, DOGE не будет являться федеральным исполнительным департаментом, поскольку такие структуры создаются актом Конгресса. Это будет консультативный орган, функционирующий вне рамок государственной системы управления, но имеющий огромное влияние на администрацию Трампа.

Илон Маск уже заявил, что данная комиссия способна сократить федеральный бюджет США на 2 трлн долларов, что составляет почти треть от общего объема бюджета в 2023 году.

Одним словом, несмотря на огромные различия в размерах экономик, структуры производства, социальной защиты, культурной повестки и так далее, наши страны имеют много общего и могут многому научить друг друга, подводит итог экономист.

Ранее мы сообщили, что при активизации промышленности Америки после прихода Дональда Трампа на высшую должность страны следует ожидать расширения торгово-экономических отношений США и Казахстана и, возможно, усиления американских инвестиций в нашу экономику.