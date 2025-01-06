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Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 января

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 10:59 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 6 января 2025 года (на 11:00 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 526,11 тенге, евро – 542,31 тенге, рубля – 4,76 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 527 тенге, продажи – 534,29 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 539,39 тенге, продажи – 549,98 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,94 тенге, продажи – 5,10 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 526,78 тенге, продажи – 530,68 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 540,88 тенге, продажи – 547,45 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 5,06 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 527,61 тенге, продажи – 530,82 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 539,74 тенге, продажи – 546,21 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,92 тенге, продажи – 5,02 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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